До 18 часов в сутки, а в Киеве - до сих пор аварийно: как выключают свет в Украине
Сегодня, 26 января, по всей стране будут применять графики почасовых отключений света из-за постоянных атак России на энергетические объекты Украины.
РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.
"Укрэнерго"
Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной.
"Из-за повреждения объектов энергосети могут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей во всех регионах страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что время и продолжительность отключений могут меняться. Точную информацию для своего населенного пункта следует проверять на официальных страницах облэнерго.
Киев
В столице из-за сложной ситуации в энергетике продолжают применять аварийные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют.
Сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением и теплом в Деснянском районе. В связи с этим киевлян призвали не включать одновременно мощные электроприборы после того, как свет появляется, а пользоваться ими по очереди.
Киевская область
После масштабных ударов в области действуют аварийные отключения, во время которых графики не применяются.
Одесская область
В Одессе, частично Одесском районе и некоторых районных центрах Одесской области действуют аварийные отключения. При этом графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети.
Так, в Одесской области в течение суток будут выключать свет трижды. Максимальное общее количество часов отсутствия электроснабжения в сутки составит 18 часов.
Днепропетровская область
На Днепропетровщине будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии в соответствии с распоряжениями НЭК "Укрэнерго".
Все подгруппы в течение суток будут без электроснабжения трижды. Максимальный период без света за сутки составит 18 часов.
Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Сумская область
На Сумщине будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или же свою очередь можно:
- на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
- в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
- в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
- в Telegram;
- в Facebook.
Черниговская область
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Винницкая область
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
- на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);
- в чат-боте в Telegram;
- в чат-боте в Viber;
- в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.
Харьковская область
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".
Запорожская область
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
- 1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
- 2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
- 3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
- 4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
- 5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
- 6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
- 6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
Кировоградская область
Свет будут выключать по следующим графикам:
Очередь 1.1: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 1.2: 00-01, 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 2.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 2.2: 02-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 3.1: 01-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 4.1: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Очередь 4.2: 00-03, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Очередь 5.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Очередь 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24
Очередь 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24
Очередь 6.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
- на официальном сайте;
- в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;
- через "Поиск отключений по адресу".
Полтавская область
В Полтавской области 26 января ГПВ будет организовано так:
Житомирская область
26 января, на территории Житомирской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Ограничения будут применяться в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" и могут меняться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Актуальную информацию можно узнать здесь.
Черкасская область
Сегодня в области отключения электричества будут происходить в разное время для разных очередей. Так, например:
-
очередь 1.1: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:30, 18:00-22:00
-
очередь 2.1: 00:00-00:30, 02:30-06:30, 08:30-13:00, 14:30-19:00, 20:30-24:00
-
очередь 3.1: 00:00-02:30, 04:30-08:30, 10:30-15:00, 16:30-20:30, 22:30-24:00
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Николаевская область
- 1.1 - 02:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 22:00;
- 1.2 - 00:00 - 02:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;
- 2.1 - 00:00 - 02:00; 04:00 - 08:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;
- 2.2 - 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;
- 3.1 - 00:00 - 02:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;
- 3.2 - 00:00 - 04:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;
- 4.1 - 00:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 20:00;
- 4.2 - 00:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;
- 5.1 - 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;
- 5.2 - 02:00 - 08:00; 11:00 - 16:00; 18:00 - 00:00;
- 6.1 - 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00;
- 6.2 - 02:00 - 06:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 00:00.
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Хмельницкая область
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
Ивано-Франковская область
Узнать свою очередь можно:
- на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
- в Viber-боте компании;
- по ссылке.
Закарпатская область
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех шести очередей.
Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.
Черновицкая область
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
Ровенская область
Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины завтра, 26 января 2026 года, будет действовать график почасовых отключений электроэнергии в городе Ровно:
-
подчерга 1.1 00.00-04.00, 14.00-17.00
-
подчерк 1.2 00.00-04.00, 14.00-17.00
-
подчередь 2.1 04.00-08.00, 16.00-19.00
-
подчередь 2.2 04.00-08.00, 16.00-19.00
-
подчередь 3.1 06.00-10.00, 17.00-20.00
-
подчередь 3.2 06.00-10.00, 17.00-20.00
-
подчередь 4.1 08.00-12.00, 19.00-22.00
-
подчередь 4.2 08.00-12.00, 19.00-22.00
-
подчередь 5.1 10.00-14.00, 20.00-23.00
-
подчередь 5.2 10.00-14.00, 20.00-23.00
-
подчередь 6.1 12.00-16.00, 23.00-00.00
-
подчередь 6.2 12.00-16.00, 23.00-00.00
Тернопольская область
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
Волынская область
Режим почасовых отключений света для бытовых потребителей будет действовать в таком объеме:
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
Львовская область
На Львовщине выключать электроэнергию будут, в соответствии с графиками обесточивания. Отметим, что "Львовоблэнерго" обновляет графики отключения в течение дня.
Узнать свою очередь отключений можно:
- на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).
Ситуация в энергетике
В Украине наблюдается напряженная ситуация с электроэнергией после серии масштабных ударов РФ по энергетическим объектам. Во многих областях введены графики почасовых отключений света.
В новом анализе Института изучения войны (ISW) объяснили, что Россия усилила дальнобойные удары по энергетическим объектам Украины, чтобы разделить единую энергосистему на отдельные "энергетические острова".
Эти части должны остаться без нормального производства, поставки и передачи электроэнергии.
Вследствие серьезных проблем с электроснабжением на фоне сильных морозов в Украине было введено чрезвычайное положение в энергетике.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.