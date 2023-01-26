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В Одесской области во время ракетной атаки повреждены два энергетических объекта

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Украина, Четверг 26 января 2023 10:49
В Одесской области во время ракетной атаки повреждены два энергетических объекта Фото: в Одесской области повреждены два объекта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Одесской области во время ракетной атаки повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры. Из-за этого в области есть проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский РВА в Telegram .

"Уже есть информация о повреждении 2 объектов критической энергетической инфраструктуры Одесщины. Пострадавших нет. Над территорией Одесской области и, в частности, Одесского района работает ПВО", - сообщил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

Кроме того, глава Одесской ОВ Максим Марченко сообщил, что в результате массированного ракетного удара есть попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в Одесской и других областях Украины, "поэтому есть значительные проблемы с электроснабжением".

"Энергетики уже приступили к ремонтным работам, но устранение повреждений займет некоторое время", - добавил Марченко.

Напомним, утром 26 января в Украине объявлена воздушная тревога. Россия подняла в воздух шесть бомбардировщиков Ту-95. Ожидается, чтоРФ выпустит Украину более 30 ракет .

При этом в ряде областей превентивно отключают свет из - за высокой ракетной угрозы .

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Одесса відключеня світла
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