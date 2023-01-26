В Киевской области российская ракета попала в энергообъект

В Киевской области в результате российской атаки есть попадание в энергетический объект. Также повреждены дома и авто жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.

К счастью, в результате ночной атаки дронов и ракетного террора никто не пострадал. Но есть повреждения гражданской инфраструктуры.

"Предварительно располагаем информацией о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, частных и многоэтажных домов, автомобилей жителей в некоторых районах области. Преимущественно это выбиты окна, повреждены крыши и фасад", - говорится в сообщении.

Также есть попадание в энергетический объект. В Киевской области действуют экстренные отключения света, графики не работают.

Напомним, сегодня в Киеве силы ПВО сбили все 20 ракет, выпущенных Россией. Однако в результате падения обломка ракеты в Голосеевском районе погиб мужчина, два человека пострадали.

Также о работе ПВО сообщали в Киевской области, а полиция обнаружила обломки ракет в нескольких районах.

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