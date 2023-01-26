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В Виннице сообщают о взрывах. Идет воздушный бой

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Винница, Четверг 26 января 2023 09:07
В Виннице сообщают о взрывах. Идет воздушный бой Фото: в Виннице сообщают о взрывах (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 26 января, в Виннице слышно взрывы, они произошли во время воздушной тревоги. Идет воздушный бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"Идет воздушный бой! ВС ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью", - написал он.

По данным Винницкого городского совета, звуки взрывов - это работа ПВО.

"В городе было слышно работу ПВО. Находитесь в безопасном месте до отбоя и сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня армия РФ готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей. В Украине объявлена воздушная тревога. Украинские военные уже сбили первые вражеские ракеты.

При этом в ряде областей превентивно отключают свет из-за высокой ракетной угрозы.

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Винница Винницкая область Взрыв
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