Зеленский обратился к лидерам стран ЕС: нужно переиграть Путина в решительности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на специальном заседании Европейского совета .

"Нам всем с вами нужно сейчас переиграть Путина в решительности, чтобы эта война наконец-то начала идти к справедливому окончанию", - сказал он.

Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за решение выделить Украине дополнительного Patriot и ракеты для ПВО.

Президент сообщил, что Россия уже уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины. "Под ударами террористов - дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура. Мы видим также, что Россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает по-дикарски играть с безопасностью Запорожской атомной станции. Мы не исключаем, что под угрозой от российского террора также инфраструктура других наших атомных станций и сетей распределения", - сказал он.

По его словам, это можно остановить только силой ПВО – конкретными системами Patriot, IRIS-T, SAMP/T, NASAMS. "Системами, которые есть в вашем распоряжении. Они нужны в Украине прямо сейчас. Они нужны, чтобы Путин был лишен привычки полагаться на террористические методы, и это, в частности, и ваша безопасность", - добавил он.

Как отметил Зеленский, "чем больше наши ударные возможности, тем быстрее российский оккупант будет вынужден покинуть суверенную территорию Украины и благодаря этому будет вынужден оставить в покое каждому из соседей, всей Европе".

Поддержка Украины

Напомним, по данным опроса КМИС, в феврале 2024 года большинство украинцев (57%) считают, что наиболее важным фактором успеха в войне с Россией является надлежащая поддержка Запада оружием, финансами, санкциями.

Кроме того, в феврале 2024 года относительное большинство украинцев (49%) верят, что Запад продолжает по мере возможностей поддерживать Украину. В то же время 44% считают, что Запад устает от Украины, его поддержка слаба и что Запад хотел бы от Украины уступок России.