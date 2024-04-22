Угрозы со стороны России и мобилизация по-новому. Что ждет Украину летом на фронте и в тылу

Власти и военные предупреждают об активизации россиян на фронте этим летом. Чтобы сдержать врага и доукомплектовать подразделения, был принят новый закон о мобилизации, который заработает за считанные недели до лета. Однако к этому времени Украина может столкнуться с другой проблемой – дефицитом в энергосистеме. Подробнее – в материале журналистки РБК-Украина Ульяны Безпалько.

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Россияне продолжают наступательные действия по нескольким оперативным направлениям. Однако пик атак со стороны противника представители военно-политических кругов прогнозируют именно на летние месяцы. К этому периоду Украина подходит не в самом лучшем положении. Наши подразделения страдают от дефицита личного состава и боеприпасов. А украинская ПВО на фоне растущих российских обстрелов – от недостатка зенитных ракет и средств для защиты энергетики и гражданского населения.

Чтобы восполнить войска для сдерживания противника, был принят новый закон о мобилизации. Активное давление россиян на фронте параллельно с ударами Ирана по Израилю побудило Конгресс США и республиканцев прийти к консенсусу в выделении помощи обеим нашим странам. А для защиты украинских энергетических объектов европейские партнеры начали интенсивные поиски в рамках НАТО дополнительных систем ПВО Patriot. Ключевой вопрос, который без ответа – на чьей стороне в этой гонке сыграет время .

Развитие событий на фронте

Россияне сейчас ведут наступление с переменной интенсивностью на нескольких направлениях, начиная от Купянска и до юга Донецкой области. Наиболее активные боевые действия идут на трех участках: в районе Часового Яра, откуда враг дальше хочет двигаться на Константиновку, от Авдеевки в сторону Покровска, а также от Марьинки к Курахово.

Все эти населенные пункты только промежуточные цели для россиян. Более глобальными задачами для противника на данном этапе войны является оккупация Краматорской агломерации и ликвидация украинского вклинения в районе Угледара. Захват этих территорий по сути сильно приблизит Путина к одной из провозглашенных им целей войны – взятию под контроль всей Донецкой области.

Еще один сценарий, в последнее время тиражируемый в СМИ – подготовка Москвой возможного наступления на Харьков. Эта версия "подпитывается" массированными попытками врага уничтожить инфраструктуру города. Кроме того, недавно противник провел перегруппировку войск, прикрывавших границу в Брянской, Курской и Белгородской областях, создав на их базе новую группировку - "Север". И это тоже может наталкивать на мысли, что россияне к чему-то готовятся.

Дополнительно угрозами пойти на Харьков разбрасываются кремлевские пропагандисты. На днях российский министр иностранных дел Лавров – первый из должностных лиц – открыто сказал, что Харьков "играет важную роль" в идее Путина о создании демилитаризированной "санитарной зоны" в Украине.

Россияне будут пытаться оккупировать Краматорскую агломерацию (фото: Getty Images)

Собеседники РБК-Украина в Силах обороны говорят, что риски для этого города действительно могут возрасти в начале лета. Россияне могут сымитировать или даже изобразить попытку прорыва границы где-то неподалеку от Харькова, чтобы заставить украинское командование перебрасывать часть войск с других направлений. И дальше – воспользоваться пробелом в нашей обороне для большего продвижения – прежде всего в Донецкой области. Что важно понимать: должного количества войск для реального похода или захвата Харькова у россиян сейчас нет и до июня не появится.

Информированные источники в спецслужбах считают, что именно выход на админграницы Донецкой и Луганской областей будет оставаться приоритетной целью Москвы на летнюю кампанию. Одновременно враг будет пытаться вернуть те территории, которые он потерял во время прошлогодней наступательной операции украинских войск на Юге. Однако к более активным наступательным действиям россияне могут перейти в конце лета – в августе-сентябре, предполагают собеседники. Именно в этот период Россия планирует завершить формирование новых частей и соединений. Правда, в этом прогнозе две важные переменные – объем и номенклатура военной помощи, которая поступит от США и Европы, а также пополнение наших собственных войск.

Что будет с мобилизацией по новому закону

Чтобы пополнить войска на передовой, Кабмин вместе с парламентом разработали новый закон о мобилизации. Как он будет работать на практике? После вступления этого закона в силу – с 16 мая – мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней должны уточнить свои военно-учетные персональные данные. У тех, кто проходит военную службу, такой необходимости нет.

Обновить данные можно одним из трех способов, пояснил член комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. Первый – в ТЦК и СП. Второй – зарегистрировать электронный кабинет и через него обновить дистанционно. Третий – воспользоваться услугами ЦНАПов.

Функционирование электронного кабинета – это один из вопросов, который Кабмин должен доработать. В Раде ожидают, что его успеют запустить до вступления в силу самого закона. Однако повестки отправлять в этом электронном кабинете не будут – они по-прежнему будут вручаться только в бумажном виде.

"Кабинет министров Украины должен наработать ряд подзаконных нормативно-правовых актов. Когда мы на комитете рассматривали этот законопроект, то представители Министерства обороны сообщили нам, что подавляющее большинство этих документов уже почти готовы - и по бронированию, и по военно-транспортной обязанности, и касательно механизма дистанционного обновления персональных данных", – рассказал изданию Вениславский.

Поскольку закон также пересматривает основания для отсрочки от мобилизации, по истечении этих 60 дней отдельные лица могут потерять такое право. Изменения коснутся и мужчин-соискателей второго (т.е. непоследовательного) высшего образования. Они, по словам Вениславского, потеряют право на отсрочку по завершении учебного года.

Как изменится мобилизация в Украине с новым законом (фото: Getty Images)

Мужчины, имеющие статус ограниченно пригодных, в течение 9 месяцев в обязательном порядке должны пройти пересмотр.

В случае игнорирования повестки ТЦК имеет право обратиться в суд с требованием применить к нарушителю временный запрет на управление транспортным средством. Параллельно комитет по правоохранительной деятельности готовит ко второму чтению еще один законопроект, касающийся наказаний за нарушение мобилизации и военного учета. В нем прописано усиление административной ответственности и существенное увеличение штрафов. Вениславский прогнозирует, что он будет принят и вступит в силу, прежде чем заработает "базовый" закон о мобилизации.

По замыслу авторов этих законов, они, во-первых, должны дать реальную картину мобилизационного ресурса в стране. Во-вторых – ввести более строгие наказания для тех, кто этому не способствует – не обновляет свои военно-учетные данные или уклоняется от мобилизации. И в-третьих, законом о мобилизации планировалось упорядочить и упростить работу ТЦК – чтобы истории, когда людей отлавливают на улицах, остались историями. Дадут ли все эти документы ожидаемый эффект на практике – остается вопросом.

"Летом количественный эффект от нового закона о мобилизации точно еще не будет ощутим. По оценкам, которые звучали в нашем комитете, фактически этот закон может заработать где-то через полгода – на тот момент он уже даст такой эффект. То есть где-то на середину-конец осени мы уже будем иметь полностью работающий закон", – ответил Вениславский.

В целях нацбезопасности в Силах обороны просят публично не разглашать ни нашу потребность в мобилизации, ни количество лиц, которые удается привлекать в армию сейчас.

Что будет с энергетикой летом

Помимо непосредственных действий на линии фронта Россия снова хочет истощить Украину, атакуя ее энергетику. С конца марта оккупационные войска уже совершили несколько серий локальных и массированных ударов по объектам энергосистем в разных регионах страны.

В государственном ПАО "Центрэнерго" говорят о потере 100% генерации, которую производят их ТЭС - и Змиевская в Харьковской области, и Трипольская в Киевской, по официальным сообщениям, были полностью уничтожены.

В ДТЭК – другом крупном частном холдинге – рассказали, что потеряли уже 80% генерирующих мощностей. Пять из шести их ТЭС на подконтрольной Украине территории имеют серьезные повреждения.

Обстрелы были нацелены и на гидрогенерацию – ГЭС, и на объекты, подающие отопление в дома. Из открытых источников известно, что противник за последние недели атаковал по меньшей мере две ТЭЦ – в Сумах и Харькове. Кроме того, удары наносились и по объектам оператора системы передачи электроэнергии – "Укрэнерго", они обеспечивают передачу электроэнергии потребителям. В нескольких областях компания была вынуждена использовать графики отключений. В "Укрэнерго" предупреждают, что из-за российских ударов летом Украина может сталкиваться с дефицитом электроэнергии.

"В течение лета, время от времени, в украинской энергосистеме может возникать дефицит электроэнергии, вызванный российскими массированными ударами по электростанциям. Это связано с тем, что полное восстановление наших электростанций займет довольно продолжительное время", – объяснила директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Кроме того, уточнила она, весна и лето – это период ремонтов на электростанциях, когда они готовятся к следующему отопительному периоду. Уже началась ремонтная кампания на атомных электростанциях, и все больше и больше мощностей будет вынуждено выйти во временный ремонт в течение весны и лета.

"Поэтому иногда у нас в системе будет ощутимый дефицит, который мы будем пытаться покрыть как раз за счет импорта электроэнергии из Европы, а при его дефиците или недостаточности, будем привлекать аварийную помощь или применять определенные графики ограничения потребления для промышленности и бизнеса", – рассказала Цатурян .

Летом в украинской энергосистеме может быть дефицит (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что через две недели атак Россия уничтожила результаты годовых усилий по ремонту энергообъектов Украины. Москва с прошлого сезона усовершенствовала тактику своих ударов. По данным издания вместе с военным командованием схему обстрелов украинских энергообъектов распланировывает команда российских энергетиков. Одним из советников в этом вопросе также выступает первый заместитель руководителя АП Путина - Сергей Кириенко. С 1997 года он начал работать в сфере энергетики, в том числе в российском минэнерго, а с 2005 по 2016 возглавлял "Росатом".

В отличие от прошлогодних обстрелов, сейчас агрессор обстреливает те электростанции, которые важны для балансировки системы в периоды наибольшего потребления, и инфраструктуру, предназначенную для импорта энергии. Противник больше не выпускает по одной-две ракеты по одному объекту, а прицеливает на нем сразу с десяток средств, в том числе и "шахеды". К тому же, во время этой "ракетной кампании" Москва начала применять гораздо больше баллистики, учитывая, что в большинстве областях Украины нет средств, способных сбивать такие ракеты. Все это в сумме приводит к быстрому и разрушительному результату.

Если в случае с электроэнергией, города и потребителей можно попытаться переподключить к другим линиям или веткам, то решение с отоплением может быть значительно сложнее. Например, ТЭЦ в Харькове разрушена почти дотла и возобновить подачу тепла к осени выглядит невозможным.

Источники издания в спецслужбах предполагают, что обстрелы энергетики со стороны России могут продолжаться и летом. Это будет зависеть от того, какой запас ракет они будут иметь в то время и удастся ли им достичь своей цели. По информации РБК-Украины, сейчас в арсенале противника есть около 930-940 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров. Ранее представитель ГУР МО генерал Скибицкий в комментарии изданию объяснял, что, как правило, Москва пытается держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет. Когда их количество приближается к этому пороговому показателю, россияне совершают паузу в массированных обстрелах и переходят к более точечным атакам.

Новую угрозу представляют еще один тип средства – ракеты Х-69, не входящие в эту статистику. Известно несколько случаев применений противником этих ракет. Собеседники в Силах обороны считают, что именно такими ракетами была уничтожена Трипольская ТЭС. Ее главная особенность состоит в способности пролетать до 400 километров и запуске из тактической авиации. Ведь если раньше считалось, что разнообразные "сушки" оснащены вооружением, не достигающим более чем на 250 километров, то теперь в поле угрозы попадает больше площади Украины.

Доподлинно неизвестно, сколько в месяц ракет Х-59 россиянам удается модернизировать до Х-69. По данным издания, к концу прошлого года запасы Х-69 могли составлять около 60 единиц, сейчас их количество может быть на уровне 55.

Цель российских ударов – оставить украинское население не только без электроэнергии, но и без тепла следующей зимой. При этом Москва хочет обесточить и отключить отопление сразу в нескольких крупных городах, ведь это приведет и к новой волне миграции, и к усилению усталости от войны и к существенным экономическим последствиям в разрезе страны. Выходом из ситуации может быть только увеличение количества ЗРК типа Patriot и других западных систем, которые смогут защищать небо Украины. И в последние недели как со стороны НАТО, так и со стороны США, в частности, есть положительные сигналы и сдвиги в этом направлении.