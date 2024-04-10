Генерации будет не хватать: где в Украине возможны отключения электроэнергии этим летом

Дефицит электроэнергии в Украине будет сохраняться из-за больших повреждений после последних российских ударов. Это с большой долей вероятности может привести к отключениям и в летний период.

Об это говорится в публикации " Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы ".

Отключения могут быть с мая по август, причем не только в тех регионах, где они были в последние две недели.

"Не исключено с мая применение ограничений потребления электроэнергии не только в проблемных регионах, которые есть на сегодняшний день", - сказал изданию собеседник, знакомый с подготовкой антикризисных мер в энергетике.

Летом генерации будет не хватать, поскольку атомные блоки нужно будет выводить в ремонт, а остатка тепловой генерации для замещения мощностей не хватит.

"Но это полбеды. Главное - использовать это время, чтобы подготовится к зимнему периоду, который будет более критичным", - сказал собеседник.

Восстановление энергетики

Как сообщало РБК-Украина, Украина в ближайшее время предложит международным партнерам, в частности, странам G7 участие в двух планах, которые предлагается реализовывать параллельно.

План "А" будет касаться восстановления поврежденных энергообъектов. Этот план будет связан с усилением ПВО в Украине.

План "Б" заключается в строительстве маломощных электростанций любого типа - не только газотурбинных установок.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после массированных ударов России по украинской энергетике встала задача минимизации рисков и обеспечения надежности энергопоставок. Планируются ремонты, децентрализация генерации и усиление ПВО.