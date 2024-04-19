Ситуация с электроэнергией: ограничения для промышленности и графики в двух областях

В Украине из-за значительных повреждений энергообъектов и снижения температуры применялись ограничения для промышленности. Графики для населения действуют в двух областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"В связи со значительными повреждениями энергообъектов и снижением температуры вчера вечером (с 18 до 22 часов) применялись ограничения для промышленных потребителей во всех регионах, кроме Херсона", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области и в Кривом Роге, ограничения действуют и сегодня.

Также привлекалась экстренная помощь из Румынии, Польши и Словакии. Объем привлеченной электроэнергии составил около 3% от суточного объема потребления электроэнергии.

"По состоянию на утро также привлекается экстренная помощь от операторов системы передачи этих стран", - сообщили в Минэнерго.

Удары по энергетике

Как сообщало РБК-Украина, дефицит электроэнергии в Украине будет сохраняться из-за больших повреждений после последних российских ударов. Это с большой вероятностью может привести к отключениям и летом. Летом генерации не будет достаточно, поскольку атомные блоки нужно будет выводить в ремонт, а тепловой генерации для замещения мощностей не хватит.

Как заявил президент Владимир Зеленский, Россия уже уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины. "Под ударами террористов - дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура", - сказал он.

Зеленский заявил, что под угрозой от российского террора также инфраструктура атомных станций и сетей распределения.