В "Укрэнерго" рассказали, чего не хватает для возобновления энергосетей

В Украине наблюдается острый дефицит трансформаторов советского образца. Это произошло после масштабных ракетных ударов россиянами по электросети страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
По его словам, на большинстве территорий Украины используется советская система. Она работает при большем напряжении чем в Европе, что делает ее непригодной для взаимодействия с западным оборудованием.
"Острое ощущается нехватка трансформаторов на 750 кВ, каждый из которых весит до 200 тонн. Хотя некоторые из них были получены из бывших коммунистических стран, таких как Литва, большинство разрушенных необходимо восстанавливать", - сказал Кудрицкий.
Ранее РБК-Украъна писало, что масштабные атаки по украинской энергетической системе происходят также с помощью российских энергетиков. Они направляли ракеты, так как знали слабые места .
Также в Киеве и Киевской области 9 января введены почасовые отключения электроэнергии.
Как известно, холодная погода увеличивает потребление электроэнергии в стране, что провоцирует рост дефицита энергосистемы.
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