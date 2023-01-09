В "Укренерго" розповіли, чого не вистачає для відновлення енергомереж

В Україні відслідковується гострий дефіцит трансформаторів радянського зразку. Це трапилось після масштабних ракетних ударів росіянами по електромережі країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар глави "Укренерго" Володимира Кудрицького.
За його словами, на більшості територій України використовується радянська система. Вона працює при більшій напрузі ніж в Європі, в це робить її непридатною для взаємодії із західним обладнанням.
"Найгостріше відчувається брак трансформаторів на 750 кВ, кожен з яких важить до 200 тонн. Хоча деякі з них були отримані з колишніх комуністичних країн, таких як Литва, більшість зруйнованих необхідно відновлювати", - сказав Кудрицький.
Раныше РБК-Украъна писало, що масштабні атаки по українській енергетичній системі відбуваються також за допомогою російських енергетиків. Вони направляли ракети, так як знали слабкі місця.
Також у Києві та Київській області 9 січня введено погодинні відключення електроенергії.
Як відомо, холодна погода збільшує споживання електроенергії в країні, що провокує зростання дефіциту в енергосистемі.
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