В "Укренерго" розповіли, чого не вистачає для відновлення енергомереж

В Україні відслідковується гострий дефіцит трансформаторів радянського зразку. Це трапилось після масштабних ракетних ударів росіянами по електромережі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар глави "Укренерго" Володимира Кудрицького.