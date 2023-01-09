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Свет по графику. В Киеве и области действуют почасовые отключения электроэнергии

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Киев, Понедельник 09 января 2023 09:46
Свет по графику. В Киеве и области действуют почасовые отключения электроэнергии Фото: в Киеве и области действуют почасовые отключения электроэнергии (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве и Киевской области сегодня, 9 января, введены почасовые отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Киев вернулся к стабилизационным графикам", - сказано на сайте.

Отметим, что вчера вечером у некоторых жителей столицы отключалась электроэнергия не по графикам.

С графиком плановых отключений по вашему адресу можно ознакомиться на сайте ДТЭК.

Напомним, холодная погода повышает уровень потребления электроэнергии, что провоцирует рост дефицита в системе.

К тому же, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы должны быть готовы к аварийным отключениям света, поскольку оккупанты могут нанести новые ракетные удары.

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