Не только военные. В "Укрэнерго" назвали виновных в атаках на энергосистему

Масштабные атаки по украинской энергетической системе происходят с помощью российских энергетиков. Они направляли ракеты, потому что знали слабые места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

По словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, целью Москвы являются ключевые узлы системы передачи, а не сами электростанции.

"Атаки запланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками", - сказал он.

Кудрицкий заметил, что российские инженеры полностью знали энергосеть Украины. Это связано с тем, что еще до 24 февраля 2022 г. она была объединена с энергосистемами России и Беларуси.

Пока украинским энергетикам удалось лучше понять российскую стратегию. Таким образом, меры, направленные на минимизацию последствий атак, стали более эффективными.