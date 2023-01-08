ua ru
Вс, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не только военные. В "Укрэнерго" назвали виновных в атаках на энергосистему

Новина українською →
Украина, Воскресенье 08 января 2023 16:18
Не только военные. В "Укрэнерго" назвали виновных в атаках на энергосистему Фото: в "Укрэнерго" назвали виновных в атаках на энергосистему (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Масштабные атаки по украинской энергетической системе происходят с помощью российских энергетиков. Они направляли ракеты, потому что знали слабые места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

По словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, целью Москвы являются ключевые узлы системы передачи, а не сами электростанции.

"Атаки запланированы и осуществлены не только российскими военными, но и российскими энергетиками", - сказал он.

Кудрицкий заметил, что российские инженеры полностью знали энергосеть Украины. Это связано с тем, что еще до 24 февраля 2022 г. она была объединена с энергосистемами России и Беларуси.

Пока украинским энергетикам удалось лучше понять российскую стратегию. Таким образом, меры, направленные на минимизацию последствий атак, стали более эффективными.

Как сообщалось, в "Укрэнерго" заявили, что в течение дня 7 января из-за усиления похолодания в Украине может увеличиться уровень потребления электроэнергии. До областей были доведены лимиты.

Напомним, в Полтавской области внесли некоторые изменения в очередь в графиках почасовых отключений света. Также добавили новые населенные пункты и улицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго енергетики
NEWS
Россия готовит новые атаки. В разведке спрогнозировали, когда враг может нанести удар
Россия готовит новые атаки. В разведке спрогнозировали, когда враг может нанести удар
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет