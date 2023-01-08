Дефицит растет из-за усиления холодов: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы
Морозная погода увеличивает уровень потребления электроэнергии в стране, что провоцирует рост дефицита в энергосистеме. До областей доведены лимиты потребления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".
"По состоянию на 11:00 8 декабря устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и уровня ее дефицита в энергосистеме, по сравнению с более теплым прошлым воскресеньем", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что до областей были доведены лимиты потребления, которые действуют с 09:00 до 24:00. Превышение лимитов спровоцирует введение аварийных ограничений. Ночью ограничения пока не применяются.
"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость ограничения потребления", - добавляет "Укрэнерго".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области в это время вернули электроэнергию 78 населенным пунктам из 228 деоккупированных на правобережье.
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