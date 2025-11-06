Где и как сегодня в Украине выключают свет: список областей и графики
В четверг, 6 ноября, в отдельных областях Украины снова введено ограничение потребления электроэнергии. Это вынужденный шаг из-за последствий массированных ракетных и дроновых атак РФ по энергетической инфраструктуре.
РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут выключать свет.
"Укрэнерго"
Сегодня, 6 ноября, во всех регионах Украины вынужденно вводятся меры по ограничению потребления электроэнергии.
Как сообщает "Укрэнерго", причиной являются массированные ракетно-пушечные удары России по энергетической инфраструктуре, которые повлекли повреждение ряда энергообъектов.
Согласно данным компании, графики почасовых отключений будут действовать:
- с 08:00 до 22:00 - объемом от 0,5 до 2 очередей.
Также в этот период будут применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей - с 08:00 до 22:00.
Энергетики призывают украинцев рационально потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы, чтобы избежать дополнительных аварийных отключений.
Киев
В столице графики отключений разбиты по принципу - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Киевская область
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
- в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Днепропетровская область
В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
Одесская область
Сегодня, 6 ноября, в Одесской области будут действовать графики почасовых отключений.
Черкасская область
Обновленный график почасовых отключений на 6 ноября в соответствии с командой НЭК "Укрэнерго".
Часы отсутствия электроснабжения:
- Подчерк 1.1 20:00 - 22:00
- Подчерк 1.2 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00
- Подчерк 2.1 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00
- Подчерк 2.2 08:00 - 10:00, 16:00 - 18:00
- Подчерк 3.1 18:00 - 20:00
- Подчерк 3.2 18:00 - 20:00
- Подчерк 4.1 14:00 - 16:00
- Подчерк 4.2 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00
- Подчерк 5.1 18:00 - 20:00
- Подчерк 5.2 20:00 - 22:00
- Подчерк 6.1 16:00 - 18:00
- Подчерк 6.2 16:00 - 18:00
Кировоградская область
6 ноября в 9:04 в Кировоградской области по распоряжению Укрэнерго изменили график почасовых отключений электричества:
- Подчерк 1.1: 18-20
- Подчерк 1.2: 18-20
- Подчерк 2.1: 14-16
- Подчерк 2.2: 14-16
- Подчерк 3.1: 10-12, 18-20
- Подчерк 3.2: 18-20
- Подчерк 4.1: 08-10
- Подчерк 4.2: 20-22
- Подчерк 5.1: 12-14, 16-18
- Подчерк 5.2: 16-18
- Подчерк 6.1: 16-18, 20-22
- Подчерк 6.2: 16-18, 20-22
Запорожская область
Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации энергосистеме, 06 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).
Одновременно будут отключаться: с 08:00 до 10:00 - 0,5 очереди, с 14:00 до 16:00 - 1 очередь, с 20:00 до 22:00 - 1,5 очереди, с 16:00 до 20:00 - 2 очереди.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям:
- Подочередь 1.1: 19:00 - 20:30
- Подчерк 1.2: 19:00 - 22:30
- Подчерк 2.1: 15:30 - 19:00
- Подчерк 2.2: 15:30 - 19:00
- Подчерк 3.1: 15:30 - 19:00
- Подчерк 3.2: 15:30 - 19:00
- Подчерк 4.1 - не выключается
- Подчерк 4.2: 08:30 - 10:30
- Подчерк 5.1: 19:00 - 22:30
- Подчерк 5.2: 19:00 - 22:30
- Подчерк 6.1: 13:30 - 15:30
- Подчерк 6.2: 13:30 - 15:30
Харьковская область
С 08:00 до 22:00 будет применяться 1 очередь отключений. Таким образом часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- Подочередь 1.1 13:00-16:00
- Подочередь 1.2 13:00-16:00
- Подчерк 2.1, 2.2 не отключаются
- Подчерк 3.1 16:00-19:00
- Подчерк 3.2 16:00-19:00
- Подчерк 4.1 08:00-10:00
- Подчерк 4.2 08:00-10:00
- Подчерк 5.1 19:00-22:00
- Подчерк 5.2 19:00-22:00
- Подчерк 6.1 10:00-13:00
- Подчерк 6.2 10:00-13:00
Узнать свою очередь можно по ссылке: https: //t.me/kharkivenergy/1445
Сумская область
Сегодня, 6 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":
- 08:00-10:00 - 0,5 очереди;
- 14:00-16:00 - 1 очередь;
- 16:00-20:00 - 2 очереди;
- 20:00-22:00 - 1,5 очереди.
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
Полтавская область
В "Полтаваоблэнерго" обновили график отключения электроэнергии на сегодня. Количество очередей отключения увеличилось:
- с 08:00 до 14:00 - 0,5 очереди.
- с 14:00 до 16:00 - 1 очередь.
- с 16:00 до 20:00 - 2 очереди.
- с 20:00 по 22:00 - 1,5 очереди.
Черниговская область
По команде НЭК "Укрэнерго", 6 ноября будет действовать такой график почасовых отключений (ГПВ). Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться.
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
- на нашем сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго других регионов.