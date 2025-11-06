ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Где и как сегодня в Украине выключают свет: список областей и графики

Украина, Четверг 06 ноября 2025 09:42
UA EN RU
Где и как сегодня в Украине выключают свет: список областей и графики Иллюстративное фото: как будут выключать свет в Украине 6 ноября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 6 ноября, в отдельных областях Украины снова введено ограничение потребления электроэнергии. Это вынужденный шаг из-за последствий массированных ракетных и дроновых атак РФ по энергетической инфраструктуре.

РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут выключать свет.

"Укрэнерго"

Сегодня, 6 ноября, во всех регионах Украины вынужденно вводятся меры по ограничению потребления электроэнергии.

Как сообщает "Укрэнерго", причиной являются массированные ракетно-пушечные удары России по энергетической инфраструктуре, которые повлекли повреждение ряда энергообъектов.

Согласно данным компании, графики почасовых отключений будут действовать:

  • с 08:00 до 22:00 - объемом от 0,5 до 2 очередей.

Также в этот период будут применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей - с 08:00 до 22:00.

Энергетики призывают украинцев рационально потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы, чтобы избежать дополнительных аварийных отключений.

Киев

В столице графики отключений разбиты по принципу - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Днепропетровская область

В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Одесская область

Сегодня, 6 ноября, в Одесской области будут действовать графики почасовых отключений.

Черкасская область

Обновленный график почасовых отключений на 6 ноября в соответствии с командой НЭК "Укрэнерго".

Часы отсутствия электроснабжения:

  • Подчерк 1.1 20:00 - 22:00
  • Подчерк 1.2 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00
  • Подчерк 2.1 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00
  • Подчерк 2.2 08:00 - 10:00, 16:00 - 18:00
  • Подчерк 3.1 18:00 - 20:00
  • Подчерк 3.2 18:00 - 20:00
  • Подчерк 4.1 14:00 - 16:00
  • Подчерк 4.2 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00
  • Подчерк 5.1 18:00 - 20:00
  • Подчерк 5.2 20:00 - 22:00
  • Подчерк 6.1 16:00 - 18:00
  • Подчерк 6.2 16:00 - 18:00

Кировоградская область

6 ноября в 9:04 в Кировоградской области по распоряжению Укрэнерго изменили график почасовых отключений электричества:

  • Подчерк 1.1: 18-20
  • Подчерк 1.2: 18-20
  • Подчерк 2.1: 14-16
  • Подчерк 2.2: 14-16
  • Подчерк 3.1: 10-12, 18-20
  • Подчерк 3.2: 18-20
  • Подчерк 4.1: 08-10
  • Подчерк 4.2: 20-22
  • Подчерк 5.1: 12-14, 16-18
  • Подчерк 5.2: 16-18
  • Подчерк 6.1: 16-18, 20-22
  • Подчерк 6.2: 16-18, 20-22

Запорожская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации энергосистеме, 06 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).

Одновременно будут отключаться: с 08:00 до 10:00 - 0,5 очереди, с 14:00 до 16:00 - 1 очередь, с 20:00 до 22:00 - 1,5 очереди, с 16:00 до 20:00 - 2 очереди.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям:

  • Подочередь 1.1: 19:00 - 20:30
  • Подчерк 1.2: 19:00 - 22:30
  • Подчерк 2.1: 15:30 - 19:00
  • Подчерк 2.2: 15:30 - 19:00
  • Подчерк 3.1: 15:30 - 19:00
  • Подчерк 3.2: 15:30 - 19:00
  • Подчерк 4.1 - не выключается
  • Подчерк 4.2: 08:30 - 10:30
  • Подчерк 5.1: 19:00 - 22:30
  • Подчерк 5.2: 19:00 - 22:30
  • Подчерк 6.1: 13:30 - 15:30
  • Подчерк 6.2: 13:30 - 15:30

Харьковская область

С 08:00 до 22:00 будет применяться 1 очередь отключений. Таким образом часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • Подочередь 1.1 13:00-16:00
  • Подочередь 1.2 13:00-16:00
  • Подчерк 2.1, 2.2 не отключаются
  • Подчерк 3.1 16:00-19:00
  • Подчерк 3.2 16:00-19:00
  • Подчерк 4.1 08:00-10:00
  • Подчерк 4.2 08:00-10:00
  • Подчерк 5.1 19:00-22:00
  • Подчерк 5.2 19:00-22:00
  • Подчерк 6.1 10:00-13:00
  • Подчерк 6.2 10:00-13:00

Узнать свою очередь можно по ссылке: https: //t.me/kharkivenergy/1445

Сумская область

Сегодня, 6 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":

  • 08:00-10:00 - 0,5 очереди;
  • 14:00-16:00 - 1 очередь;
  • 16:00-20:00 - 2 очереди;
  • 20:00-22:00 - 1,5 очереди.

Где и как сегодня в Украине выключают свет: список областей и графики

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Полтавская область

В "Полтаваоблэнерго" обновили график отключения электроэнергии на сегодня. Количество очередей отключения увеличилось:

  • с 08:00 до 14:00 - 0,5 очереди.
  • с 14:00 до 16:00 - 1 очередь.
  • с 16:00 до 20:00 - 2 очереди.
  • с 20:00 по 22:00 - 1,5 очереди.

Где и как сегодня в Украине выключают свет: список областей и графики

Черниговская область

По команде НЭК "Укрэнерго", 6 ноября будет действовать такой график почасовых отключений (ГПВ). Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться.

Где и как сегодня в Украине выключают свет: список областей и графики

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго других регионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Отключения света Блэкаут
Новости
Массированная атака на Каменское: 8 пострадавших, разрушен дом
Массированная атака на Каменское: 8 пострадавших, разрушен дом
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины