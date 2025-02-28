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"Укрэнерго" предупредило об отключении света 1 марта: кого коснутся

Пятница 28 февраля 2025 18:25
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"Укрэнерго" предупредило об отключении света 1 марта: кого коснутся Фото: в Украине будут выключать свет для промышленности и бизнеса 1 марта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в субботу, 1 марта, снова будут применяться графики отключения света. Однако они будут касаться только промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 1 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.

Время применения ограничений:

  • 14:00 - 20:00

В то же время отключение бытовых потребителей не прогнозируется

В "Укрэнерго" отметили, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.

Отключение света в Украине

Напомним, сегодня, 28 февраля, вечером в Киеве были введены экстренные отключения света. Такие меры действуют также в нескольких областях.

В "Укрэнерго" объяснили, что причина экстренных отключений - последствия российских атак на энергообъекты. В первую очередь свет отключают у промышленных потребителей и бизнеса.

"Ограничения для бытовых потребителей не применяются (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)", - уточнили в компании.

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Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия Отключения света
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