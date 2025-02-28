"Укрэнерго" предупредило об отключении света 1 марта: кого коснутся
В Украине в субботу, 1 марта, снова будут применяться графики отключения света. Однако они будут касаться только промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 1 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.
Время применения ограничений:
- 14:00 - 20:00
В то же время отключение бытовых потребителей не прогнозируется
В "Укрэнерго" отметили, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.
Отключение света в Украине
Напомним, сегодня, 28 февраля, вечером в Киеве были введены экстренные отключения света. Такие меры действуют также в нескольких областях.
В "Укрэнерго" объяснили, что причина экстренных отключений - последствия российских атак на энергообъекты. В первую очередь свет отключают у промышленных потребителей и бизнеса.
"Ограничения для бытовых потребителей не применяются (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)", - уточнили в компании.
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