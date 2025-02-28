"Укрэнерго" предупредило об отключении света 1 марта: кого коснутся

В Украине в субботу, 1 марта, снова будут применяться графики отключения света. Однако они будут касаться только промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 1 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.

Время применения ограничений:

14:00 - 20:00

В то же время отключение бытовых потребителей не прогнозируется

В "Укрэнерго" отметили, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.