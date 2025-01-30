В сети заявили о возвращении графиков отключения света в феврале: что говорят в "Укрэнерго"
Ситуация в энергетической системе Украины остается стабильной. Снижение температуры и похолодание не приведут к введению графиков отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Что предшествовало
Сегодня в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света. Причина - ожидание сильных морозов и снижение температуры.
Это якобы может вызвать дефицит электроэнергии.
Что говорят в "Укрэнерго"
В компании заявили, что распространенная в сети информация является недостоверной.
По данным "Укрэнерго", прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения.
"Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. Энергетики прорабатывают все сценарии, в том числе - и на случай резкого снижения температуры воздуха", - сказано в сообщении.
В "Укрэнерго" напомнили, что единственной причиной вынужденного применения отключений всегда было и остается разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дронных атак.
Удары по энергосистеме Украины
17 ноября было выпущено более 120 ракет и 90 дронов, 28 ноября удары вызвали повреждения в 14 областях, а 13 декабря Россия атаковала 287 средствами воздушного нападения - 94 ракетами и 193 дронами.
А уже 25 декабря, российские оккупанты нанесли уже 13 массированный удар по украинским энергетическим объектам с начала года.
Также стоит заметить, что с 16 декабря прошлого года в Украине действуют новые правила отключения света.
Подробно о том, как теперь будут выключать свет читайте в материале РБК-Украина "Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря".
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