В сети заявили о возвращении графиков отключения света в феврале: что говорят в "Укрэнерго"

Ситуация в энергетической системе Украины остается стабильной. Снижение температуры и похолодание не приведут к введению графиков отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Что предшествовало

Сегодня в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света. Причина - ожидание сильных морозов и снижение температуры.

Это якобы может вызвать дефицит электроэнергии.

Что говорят в "Укрэнерго"

В компании заявили, что распространенная в сети информация является недостоверной.

По данным "Укрэнерго", прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения.

"Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. Энергетики прорабатывают все сценарии, в том числе - и на случай резкого снижения температуры воздуха", - сказано в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что единственной причиной вынужденного применения отключений всегда было и остается разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дронных атак.

Удары по энергосистеме Украины

17 ноября было выпущено более 120 ракет и 90 дронов, 28 ноября удары вызвали повреждения в 14 областях, а 13 декабря Россия атаковала 287 средствами воздушного нападения - 94 ракетами и 193 дронами.

А уже 25 декабря, российские оккупанты нанесли уже 13 массированный удар по украинским энергетическим объектам с начала года.

Также стоит заметить, что с 16 декабря прошлого года в Украине действуют новые правила отключения света.