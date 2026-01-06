RU

"Укрэнерго" предупредило о графиках отключений света на 7 января: будут во всех областях

Иллюстративное фото: отключения света по графикам будут действовать во всех областях (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 7 января, графики отключений света для бытовых потребителей будут действовать во всех областях Украины. Ограничения также будут действовать и для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

"Укрэнерго" объяснило, что отключение электроэнергии по графикам будет действовать в результате массированных вражеских ударов по украинской энергетике.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

 

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, россияне регулярно пытаются атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Эти атаки происходят практически по всей стране - от востока до запада и от севера до юга.

Отметим, в понедельник, 5 января, в городе Славутич Киевской области в результате ночной российской атаки временно исчезло централизованное электроснабжение. Без света остались почти 8,5 тысячи семей.

Сейчас в Славутиче продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате атак РФ. Сейчас большинство бытовых потребителей уже частично запитаны, а графики отключений электроэнергии не применяются.

По словам заместителя министра энергетики Александра Вязовченко о ситуации в энергосистеме, по состоянию на 5 января есть обесточивание в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

Ранее, в ночь на 2 января под удар РФ попали энергообъекты в Николаевской и Запорожской областях, в результате чего потребители остались без света.

Кроме того, атака на Украину была и в ночь на 1 января. В тот момент враг атаковал энергетические объекты в Волынской, Одесской и Черниговской областях.

