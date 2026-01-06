"Укрэнерго" предупредило о графиках отключений света на 7 января: будут во всех областях

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, россияне регулярно пытаются атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Эти атаки происходят практически по всей стране - от востока до запада и от севера до юга.

Отметим, в понедельник, 5 января, в городе Славутич Киевской области в результате ночной российской атаки временно исчезло централизованное электроснабжение. Без света остались почти 8,5 тысячи семей.

Сейчас в Славутиче продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате атак РФ. Сейчас большинство бытовых потребителей уже частично запитаны, а графики отключений электроэнергии не применяются.

По словам заместителя министра энергетики Александра Вязовченко о ситуации в энергосистеме, по состоянию на 5 января есть обесточивание в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

Ранее, в ночь на 2 января под удар РФ попали энергообъекты в Николаевской и Запорожской областях, в результате чего потребители остались без света.

Кроме того, атака на Украину была и в ночь на 1 января. В тот момент враг атаковал энергетические объекты в Волынской, Одесской и Черниговской областях.