РФ атаковала объекты энергетики в четырех областях, есть обесточивание, - Минэнерго

"В результате атак врага на энергообъекты на утро дополнительно обесточены более 17,5 тысячи потребителей в Харьковской области, около 5 тысяч - в Днепропетровской и Запорожской областях, а также потребители в Херсонской области", - отметили в Минэнерго.

Кроме того, в Одесской области всех обесточенных ночью абонентов уже запитали. В Одесской области в результате ночной атаки ранения получил один работник, он доставлен в больницу. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Графики отключений

Также сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.