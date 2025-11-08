Россияне били по подстанциям двух АЭС. Украина требует срочно созвать Совет МАГАТЭ

Российские оккупанты во время массированной ракетно-дроновой атаки на Украину ночью 8 ноября атаковали подстанции, которые обеспечивают работу Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

По словам Сибиги, во время атаки российские террористы целенаправленно атаковали подстанции, которые питают Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. О случайности говорить невозможно, поскольку это были хорошо спланированные удары.

"Россия сознательно ставит под угрозу ядерную безопасность Европы. Мы призываем срочно созвать заседание Совета управляющих МАГАТЭ, чтобы отреагировать на эти недопустимые риски", - отметил он.

Сибига добавил, что всем странам, которые действительно ценят ядерную безопасность - в частности Китаю и Индии - стоит заставить российский режим прекратить атаки на украинскую ядерную энергетику. Они создают риск катастрофического инцидента. Поэтому стоит нажать на Кремль, чтобы прекратить российский ядерный шантаж.