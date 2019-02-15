"Укренерго" подало в суд на Міненерговугілля за зрив міжнародних проектів

Фото: Укренерго (УНІАН)

Укренерго судиться з Міненерговугілля через блокування виплат по кредитам МФО

Державний оператор об'єднаної енергосистеми ДП "НЕК "Укренерго"" подало позов до Окружного адміністративного суду Києва до Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані реєстру "Судова влада України".

Наголошується, що предмет позову - "визнання бездіяльності протиправною, зобов'язання здійснити дії".

В "Укренерго" виданню в коментарях відмовили. Але, за інформацією РБК-Україна, претензії держкомпанії до Міненерговугілля виникли через те, що відомство з жовтня відмовляє оператору у підписанні платіжних доручень по виплаті кредитів міжнародних фінансових організацій (МФО).

Як відомо, "Укренерго" реалізує кілька проектів з будівництва високовольтних ліній електропередач за кошти Європейського інвестиційного банку (кредит в 150 млн євро) і Європейського банку реконструкції і розвитку (175 млн євро), а також кілька проектів з підвищення рівня безпеки в системі і модернізації підстанцій з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Світовий банк, 48,4 млн доларів) і з німецьким банком KFW (65,5 млн євро).

З тексту позовної претензії, з яким вдалося ознайомитися РБК-Украина, випливає, що уповноваженими органами по виконанню кредитних договорів, укладених між Україною та МФО, є Міністерство фінансів, Міненерговугілля, НЕК "Укренерго" і в деяких випадках галузевий регулятор - НКРЕКП. Для розрахунків за кредитами з уповноваженими відомствами "Укренерго" необхідно погодити акти виконаних робіт, а кошти можуть бути перераховані на банківський рахунок тільки після того, як платіжні документи будуть підписані Міненерговугілля та Мінфіном.

У позові уточнюється, що підписати їх Міненерговугілля має протягом трьох-п'яти робочих днів або повернути їх на доопрацювання в "Укренерго". Тільки після підписання "платіжки" можуть бути спрямовані в Мінфін. Втім, "на момент подачі позовної заяви зазначені платежі не розглянуті та не узгоджені Міненерговугілля". В результаті в жовтні-листопаді 2018 року не підписані платіжні документи за кредитами ЄІБ на суму близько 200 тис. євро (без ПДВ), ЄБРР в листопаді-грудні - близько 593 тис. євро (без ПДВ), з МБРР - близько 671 тис. доларів, 38 тис. євро, 390 тис. гривень (без ПДВ), KFW - близько 215 тис. євро (без ПДВ). У позові уточнюється, що "позивач безпідставно не виконує взяті на себе зобов'язання і своєю бездіяльністю перешкоджає підвищенню ефективності, надійності передачі електроенергії". За інформацією РБК-Україна, тільки з жовтня по грудень минулого року заборгованість держкомпанії за кредитами МФО становить близько 6 млн євро.

"Чому у цих платіжних документах взагалі з'явилася підпис міністра енергетики? Тому що "Укренерго" було в управлінні нашого відомства. На сьогодні держкомпанія передана Міністерству фінансів. Як я зараз як міністр енергетики буду підписувати платіжки по об'єктах, які не знаходяться у мене в управлінні і буду нести за це відповідальність? Наприклад, уявіть, що МВС закуповує вертольоти за кредитні кошти, а Міненерговугілля підписує платіжки. Або Мінфін дає рефінансування банку, а Міненерговугілля підписує платіжки. Так, кредитні договори з МФО за "Укренерго" були підписані ще, коли компанія була у відомстві нашого міністерства. Але зараз після передачі в Мінфін я не маю можливості перевірити акти виконаних робіт", - заявив РБК-Україна міністр енергетики Ігор Насалик.

Нагадаємо, Міністерство фінансів повідомило, що отримало в управління НЕК "Укренерго" 5 лютого 2019 року. Саме тоді був підписаний відповідний акт прийому-передачі майнового комплексу держпідприємства.

Як раніше повідомляло "Укренерго", перехід компанії від Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів означає завершення процедури анбандлінгу і корпоративної реформи "Укренерго" згідно з українським законодавством і зобов'язаннями перед Енергетичним Співтовариством, а також є обов'язковою умовою сертифікації "Укренерго".