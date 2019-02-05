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"Укренерго" перейшло під управління Мінфіну

Новини » Енергетика    05.02.2019 - 19:08
"Укренерго" перейшло під управління Мінфіну
Фото: НЕК "Укренерго" (Уніан)

Укренерго" перейшло від Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів

Міністерство фінансів України отримало право на управління держпідприємством НЕК "Укренерго". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Відповідний акт приймання-передачі було підписано Комісією з питань передачі цілісного майнового комплексу ДП НЕК "Укренерго".

"З моменту підписання документу "Укренерго" перейшло зі сфери Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів", - зазначається у повідомленні Мінфіну. 

"Перехід до іншого органу управління (власника) жодним чином не обмежує ані повноваження, ані відповідальність Міністерства енергетики та вугільної промисловості", - заявив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

Як зазначається, "Укренерго" перейшло зі сфери Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів. Стратегічне управління та контроль за діяльністю "Укренерго" здійснює наглядова рада компанії.

Як раніше повідомляло "Укренерго", перехід компанії від Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів означає завершення процедури анбандлінга і корпоративної реформи "Укренерго" відповідно до українського законодавства і зобов'язаннями перед Енергетичним Співтовариством, а також є обов'язковою умовою сертифікації "Укренерго"

Як повідомляло РБК-Україна, рішення про передачу оператора енергосистеми в інше відомство пов'язано з необхідністю виконання ряду умов отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 1 млрд євро.

Зокрема, мова йде про впровадження корпоративного управління в НЕК "Укренерго" і про необхідність досягти "істотного прогресу в підготовці" Укренерго "до сертифікації в якості незалежного оператора". Сертифікат оператора повинні підтвердити в Енергоспівтоваристві ЄС. Таку сертифікацію держкомпанія може отримати тільки після корпоратизації (реорганізації з унітарного підприємства в акціонерне товариство), впровадження наглядової ради, а також анбандлінга.

У випадку з "Укренерго" анбандлінг означає, що Міненерго мало передати компанію іншому відомству або вивести зі свого підпорядкування сегмент генерації. Це необхідно зробити, оскільки норми Третього енергопакету ЄС передбачають поділ функцій транспортування, постачання і генерації електроенергії.

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Новини України УкренергоМіністерство фінансів УкраїниМіністерство енергетики та вуглепрому України
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