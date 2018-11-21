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Кредитори стурбовані відсутністю рішення щодо передачі "Укренерго" в Мінфін

Новини » Енергетика    21.11.2018 - 15:08
Кредитори стурбовані відсутністю рішення щодо передачі "Укренерго" в Мінфін
Фото: будівля НЕК "Укренерго" (УНІАН)

МФО в Україні очікують від Кабміну офіційної публікації рішення про передачу "Укренерго" в Мінфін

Глави українських представництв ЄБРР, Світового банку та ЄІБ, а також директор Секретаріату Енергетичного співтовариства ЄС Янеш Копач звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням прискорити передачу оператора об'єднаної енергетичної системи ДП НЕК "Укренерго" до компетенції Міністерства фінансів. Копії відповідних листів є у розпорядженні РБК-Україна.

У документах йдеться, що кредитори вітають рішення уряду про передачу держкомпанії від Міненерговугілля Мінфіну, яке було схвалене Кабміном 14 листопада. Втім, глави МФО та СЕС висловили стурбованість з приводу відсутності офіційної публікації рішення уряду.

Кредитори стурбовані відсутністю рішення щодо передачі &quot;Укренерго&quot; в Мінфін

Фото: лист від ЄБРР, Світового банку та ЄІБ (РБК-Україна)

"Ми стурбовані, що незважаючи на прийняте рішення, воно досі офіційно не оприлюднено, і відповідно, не вступило в силу. Ми очікуємо, що це важливе рішення з'явиться на сайті уряду найближчим часом", - йдеться у зверненні міжнародних банків.

"Секретаріат Енергетичного співтовариства високо оцінить, якщо уряд України офіційно оприлюднить прийняте рішення", - уточнив директор СЕС.

Кредитори стурбовані відсутністю рішення щодо передачі &quot;Укренерго&quot; в Мінфін

Фото: лист від Енергетичного співтовариства (РБК-Україна)

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв рішення про перепідпорядкування державного оператора енергосистеми НЕК "Укренерго" Міністерству фінансів 14 листопада в ході закритого засідання уряду. Співрозмовники видання в Кабміні тоді повідомили, що пропозиція про передачу держкомпанії від Міненерговугілля Мінфіну було внесено "з голосу" і досі не оформлено офіційно.

Рішення про передачу оператора енергосистеми в інше відомство пов'язано з необхідністю виконання ряду умов щодо отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1 млрд євро.

Зокрема, йдеться про впровадження корпоративного управління в НЕК "Укренерго" і про необхідність досягти "істотного прогресу у підготовці "Укренерго" до сертифікації в якості незалежного оператора". Сертифікат оператора мають підтвердити в Енергоспівтоваристві ЄС. Таку сертифікацію держкомпанія може отримати тільки після корпоратизації (реорганізації з унітарного підприємства в акціонерне товариство), впровадження наглядової ради, а також анбандлинга.

У випадку з "Укренерго" анбандлинг означає, що Міненерго мало передати компанію іншому відомству або вивести зі свого підпорядкування сегмент генерації. Це необхідно зробити, оскільки норми Третього енергопакету ЄС передбачають розділення функцій транспортування, постачання та генерації електроенергії.

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