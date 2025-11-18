ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

РФ ночью атаковала энергетику в четырех областях, в двух - обесточивания, - Минэнерго

Вторник 18 ноября 2025 11:17
UA EN RU
РФ ночью атаковала энергетику в четырех областях, в двух - обесточивания, - Минэнерго Фото: РФ ночью атаковала энергетику в четырех областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

Отмечается, что в результате российских атак на энергообъекты на утро обесточены потребители в Днепропетровской и Сумской областях. Аварийно-восстановительные работы начались там, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - добавили в "Укрэнерго".

Как действуют графики

Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак в большинстве регионов Украины сегодня продолжают применяться меры ограничения потребления. Так, до конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 4 очередей.

Во всех регионах, где применяются почасовые отключения, действуют также графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Растет ли потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 18 ноября, по состоянию на 9:30, оно было на том же уровне, что и в это же время прошлого дня - в понедельник.

Вчера, 17 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 7,2% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 14 ноября. Причина таких изменений - снижение температуры и применение меньшего объема мер ограничения потребления в большинстве регионов Украины.

Учитывая последствия российских обстрелов и погодные условия, сегодня в течение всех суток сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.

Последствия непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий, а именно сильных порывов ветра - на утро полностью или частично обесточены 124 населенных пункта в 6 областях: Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой и Днепропетровской.

Ремонтные бригады облэнерго уже работают над восстановлением поврежденных линий. Оживление всех обесточенных потребителей ожидается до конца текущих суток.

Подробнее больше о графиках отключения света сегодня можно в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго Укрэнерго Вторжение России в Украину
Новости
Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения
Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского