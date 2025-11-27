В "Укрэнерго" назвали регионы, в которых наихудшая ситуация с электроснабжением

В большинстве украинских регионов тяжелая ситуация со светом. Но самая сложная - в прифронтовых регионах, в том числе в Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко в эфире "Мы - Украина".
По его словам, именно перечисленные регионы больше всего страдают от российских атак. Оккупанты применяют там не только ракеты и ударные дроны, но и другие атакующие средства.
"И в тех условиях, в которых работают ремонтные бригады в этих областях - условия работы тяжелые, потому что ситуация с безопасностью там хуже всего", - резюмировал он.
Отметим, что сегодня, 27 ноября, во всех регионах Украины применяются ограничения потребления электроэнергии. Причиной стали последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам, которые вызвали повреждения линий и локальные обесточивания. Мы писали, где и как будут выключать свет - конкретнее по регионам.
Кроме этого, очередные ракетно-дронные теракты РФ против энергетики заставили ввести аварийные отключения в трех регионах. В Сумской, Харьковской и Полтавской областях 27 ноября отменили действие ГПВ из-за аварийной ситуации в энергосети.
По данным Минэнерго, главной проблемой энергосистемы является не нехватка электроэнергии, а невозможность доставить ее между регионами. Российские оккупанты совершают теракты не только против объектов генерации, но и против объектов распределения электроэнергии.