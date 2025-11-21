ua en ru
Почему в одних регионах света больше, а в других - меньше: объяснение Минэнерго

Украина, Пятница 21 ноября 2025 21:19
Фото: отключения зависят от возможностей генерации и транспортировки электроэнергии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Российские оккупанты целенаправленно наносят удары по линиям электропередач и трансформаторам. Из-за этого электроэнергию невозможно доставить к потребителям из одних регионов в другие, даже когда ее достаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минэнерго.

В министерстве рассказали, что пропускной способности электросетей недостаточно для передачи значительного количества электроэнергии в "дефицитные" регионы страны.

Это происходит из-за массированных обстрелов и повреждения объектов генерации на востоке страны и повреждения объектов системы передачи на ключевых подстанциях "Укрэнерго".

"Поэтому, пока продолжается восстановление объектов генерации и системы передачи, "Укрэнерго" вынужденно применяет различные очереди графиков почасовых отключений. Это необходимо, чтобы избежать системной аварии", - говорится в публикации.

Минэнерго отмечает - ключевой является проблема с передачей электроэнергии. Оно объяснило, что между регионами страны существуют высоковольтные "мосты" - линии электропередач и автотрансформаторы.

"Враг целенаправленно бьет именно по этим узлам передачи. Поэтому, даже когда электроэнергия производится, из-за разрушенных сетей ее часто физически невозможно доставить к потребителям", - объяснили украинцам.

Например, АЭС на западе Украины могут производить достаточное количество электроэнергии, однако транспортировать ее в восточные регионы невозможно из-за повреждения магистрали. Таким образом, она "заперта" в регионе генерации, в котором соответственно и больше света.

Минэнерго добавило, что повреждения в Украине происходят ежедневно, однако не всегда они связаны с вражескими обстрелами. Это могут быть и аварийные ситуации, поскольку энергосистема страны работает на пределе своих возможностей.

"Таким образом, разница в графиках - это результат наложения многих факторов: от возможности генерировать электроэнергию до ее транспортировки", - отметили в министерстве.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что уже в ближайшие дни графики отключений могут сократиться. По ее словам, соответствующие решения приняли на заседании Кабмина.

