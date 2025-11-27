В "Укренерго" назвали регіони, в яких найгірша ситуація з електропостачанням

Зазначимо, що сьогодні, 27 листопада, в усіх регіонах України застосовуються обмеження споживання електроенергії. Причиною стали наслідки масованих російських ударів по енергетичних об’єктах, які спричинили пошкодження ліній та локальні знеструмлення. Ми писали, де та як будуть вимикати світло - конкретніше по регіонах.

Окрім цього, чергові ракетно-дронові теракти РФ проти енергетики змусили запровадити аварійні відключення в трьох регіонах. У Сумській, Харківській та Полтавській областях 27 листопада скасували дію ГПВ через аварійну ситуацію в енергомережі.

За даними Міненерго, головною проблемою енергосистеми є не нестача електроенергії, а неможливість доставити її між регіонами. Російські окупанти вчиняють теракти не тільки проти об'єктів генерації, але й проти об'єктів розподілення електроенергії.