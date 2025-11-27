В трех областях аварийно выключают свет: в чем причина
Ракетные и дроновые удары заставили ввести аварийные отключения в трех областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укрэнерго в Telegram-канале.
Систематические удары россиян по электростанциям и линиям передачи в Украине вызывает время от времени перегрузки энергосистемы государства. Поэтому энергетики вынуждены применять аварийные отключения для стабилизации ситуации.
Так, 27 ноября в Укрненерго сообщили, что в Сумской, Харьковской и Полтавской областях необходимо ввести аварийные отключения из-за последствий предыдущих ракетно-дронных атак на энергетические объекты.
"Предварительно обнародованные графики обесточивания - пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - сказано в официальном сообщении.
Жителей этих областей призывают следить за актуальными сообщениями на страницах операторов системы распределения - облэнерго, ведь в зависимости от состояния энергетических объектов и чрезвычайных обстоятельств, ситуация может измениться.
Энергетики сообщают, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации энергосистемы.
Удары по энергообъектам в Украине
Напомним, что в четверг, 27 ноября, по всей Украине применяются ограничения в потреблении электроэнергии из-за последствий масштабных российских атак на энергетические объекты, которые привели к повреждению линий и локальным отключениям.
Еще бы, в ночь с 7 на 8 ноября 2025 года враг совершил одну из самых масштабных ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Были поражены тепловые электростанции, подстанции, сети поставки тока и газовые объекты.
Ранее РБК-Украина писало, что, по данным Минэнерго, главной проблемой энергосистемы является не нехватка электроэнергии, а невозможность доставить ее между регионами из-за массированных российских ударов по линиям передачи и трансформаторам.