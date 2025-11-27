ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В трех областях аварийно выключают свет: в чем причина

Украина, Четверг 27 ноября 2025 12:05
UA EN RU
В трех областях аварийно выключают свет: в чем причина Иллюстративное фото: блэкаут в трех областях (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ракетные и дроновые удары заставили ввести аварийные отключения в трех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укрэнерго в Telegram-канале.

Систематические удары россиян по электростанциям и линиям передачи в Украине вызывает время от времени перегрузки энергосистемы государства. Поэтому энергетики вынуждены применять аварийные отключения для стабилизации ситуации.

Так, 27 ноября в Укрненерго сообщили, что в Сумской, Харьковской и Полтавской областях необходимо ввести аварийные отключения из-за последствий предыдущих ракетно-дронных атак на энергетические объекты.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания - пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - сказано в официальном сообщении.

Жителей этих областей призывают следить за актуальными сообщениями на страницах операторов системы распределения - облэнерго, ведь в зависимости от состояния энергетических объектов и чрезвычайных обстоятельств, ситуация может измениться.

Энергетики сообщают, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации энергосистемы.

Удары по энергообъектам в Украине

Напомним, что в четверг, 27 ноября, по всей Украине применяются ограничения в потреблении электроэнергии из-за последствий масштабных российских атак на энергетические объекты, которые привели к повреждению линий и локальным отключениям.

Еще бы, в ночь с 7 на 8 ноября 2025 года враг совершил одну из самых масштабных ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Были поражены тепловые электростанции, подстанции, сети поставки тока и газовые объекты.

Ранее РБК-Украина писало, что, по данным Минэнерго, главной проблемой энергосистемы является не нехватка электроэнергии, а невозможность доставить ее между регионами из-за массированных российских ударов по линиям передачи и трансформаторам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключения света Укрэнерго
Новости
Под ударом был НПЗ: неизвестные дроны атаковали Новокуйбышевск в России
Под ударом был НПЗ: неизвестные дроны атаковали Новокуйбышевск в России
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины