ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Укренерго" і НКРЕКП руйнують енергоринок і дискредитують владу перед ЄС, - експерти

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 19:52
"Укренерго" і НКРЕКП руйнують енергоринок і дискредитують владу перед ЄС, - експерти Фото: "Укренерго" (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Національна енергетична компанія "Укренерго", яка належить державі, не розрахувалася з учасниками ринку за постачання балансуючої енергії, чим поставила їх на межу банкрутства. Сума заборгованостей на даний момент становить близько 20 млрд гривень.

Про це повідомляють учасники ринку, передають "Українські новини".

Накопичуючи борги, "Укренерго" ставить під загрозу всю енергосистему України, оскільки в таких умовах у виробників немає ні можливості, ні мотивації далі постачати енергію для її балансування, відзначають учасники ринку.

Так, через неплатежі в енергетиці в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр. на багатьох ТЕС спостерігалися нестача палива, відсутність резервних потужностей, що генерують. При цьому динаміка заборгованості "Укренерго" за балансуючої енергії загрозливо зростала, а коштів, щоб погасити ці борги, у компанії просто немає.

Зокрема, за словами генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва, НЕК "Укренерго" за період з вересня по лютий заборгувала компанії 2,4 млрд грн.

Крім цього, борги за балансуючу енергію у "Укренерго" скупчилися перед ПрАТ "Укргідроенерго". Борг цьому підприємству склав 2,5 млрд грн, зазначає генеральний директор підприємства Ігор Сирота.

За приблизними оцінками, загальна заборгованість "Укренерго" перед учасниками ринку склала близько 20 млрд гривень і продовжує зростати. Через пасивні позиції регулятора НКРЕКП, державна компанія продовжує накопичувати борги, пише видання.

"Основними постраждалими в цій ситуації виявилися виробники, які постачали енергію для збалансування енрегосистеми України. Ця частина енергії була необхідна, щоб вся система залишалася в робочому стані. Але тепер створилася ситуація, при якій вони не отримали 100% оплати і зараз відчувають серйозні фінансові труднощі, ряду підприємств загрожує банкрутство. Це своєю чергою може негативно позначитися безпосередньо на звичайних побутових споживачах", - вважають експерти.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко заявляв, що НКРЕКП власноруч створила всі умови для грабежу державної компанії "Енергоатом" вузьким колом наближених до керівництва комісії трейдерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика энергорынок Укренерго
NEWS
Зеленський відреагував на стягування російських військ: готові до будь-яких провокацій
Зеленський відреагував на стягування російських військ: готові до будь-яких провокацій
DAILY
Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"