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"Укрэнерго" и НКРЭКУ разрушают энергорынок и дискредитируют власть перед ЕС, - эксперты

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 19:52
"Укрэнерго" и НКРЭКУ разрушают энергорынок и дискредитируют власть перед ЕС, - эксперты Фото: "Укрэнерго" (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", которая принадлежит государству, не рассчиталась с участниками рынка за поставки балансирующей энергии, чем поставила их на грань банкротства. Сумма задолженностей на данный момент составляет уже около 20 млрд гривен.

Об этом сообщают участники рынка, передают "Украинские новости".

Накапливая долги, "Укрэнерго" ставит под угрозу всю энергосистему Украины, поскольку в таких условиях у производителей нет ни возможности, ни мотивации дальше поставлять энергию для ее балансировки, отмечают участники рынка.

Так, из-за неплатежек в энергетике в осенне-зимний период 2020-2021 гг. на многих ТЭС наблюдались нехватка топлива, отсутствие резервных генерирующих мощностей. При этом динамика задолженности "Укрэнерго" по балансирующей энергии угрожающе увеличивалась, а средств, чтобы погасить эти долги, у компании просто нет.

В частности, по словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева, НЭК "Укрэнерго" за период с сентября по февраль задолжала их компании 2,4 млрд грн.

Кроме этого, долги за балансирующую энергию у "Укрэнерго" скопились и перед ПрАТ "Укргидроэнерго". Долг этому предприятию составил 2,5 млрд грн, отмечает генеральный директор предприятия Игорь Сирота.

По приблизительным оценкам общая задолженность “Укрэнерго” перед участниками рынка составила около 20 млрд гривен и продолжает расти. Из-за пассивной позиции регулятора НКРЭКУ, государственная компания продолжает накапливать долги, пишет издание.

"Основными пострадавшими в этой ситуации оказались производители, которые поставляли энергию для сбалансирования энрегосистемы Украины. Эта часть энергии была необходима, чтобы вся система оставалась в рабочем состоянии. Но теперь создалась ситуация, при которой они не получили 100% оплаты и сейчас испытывают серьезные финансовые сложности, ряду предприятий грозит банкротство. Это в свою очередь может негативно отразиться непосредственно на обычных бытовых потребителях", - считают эксперты.

Напомним, ранее первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявлял, что НКРЭКУ собственноручно создала все условия для грабежа государственной компании "Энергоатом" узким кругом приближенных к руководству комиссии трейдеров.

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