Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послу (НКРЕКП) власноручно створила всі умови для разграбунку державної компанії "Енергоатом" вузьким колом наближених до керівництва комісії трейдерів.

"У нас склалася така дивна ситуація, коли в нас є геніальний орган під назвою НКРЕКП. Такий "гіпер-" і "супернезалежний" орган. І він не перед ким не звітує і сам себе контролює по дотриманню цих правил. І якось так сталося, дивна річ, що за останні півтора роки величезні маніпуляції - маніпуляції внутрішні, пов’язані зі спекуляціями на внутрішньому ринку", - заявив Кучеренко.

Нардеп додав, що схеми НКРЕКП призвели колосальних збитків державних "Центренерго" та "Енергоатому". Зокрема НАЕК закінчив 2020 рік з рекордним збитком 5 млрд грн.

"Якісь посередники купують їх електроенергію задешево, а перепродають з дуже великою маржею. Маржа є у всьому світі, але якщо вона є 2-3%, то це зрозуміло, но вона ж не може бути 30-40-50%", - додав нардеп.

