"Укрэнерго" анонсировало более мягкие графики отключений света на 11 ноября

Массированный удар 8 ноября

Напомним, в Украине начались более жесткие отключения света после того, как россияне в ночь на 8 ноября в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

Оккупанты нанесли комбинированный удар - они применяли дроны, ракеты "Кинжал" и "Калибр".

После атаки компания "Центрэнерго" заявила о самом массированном ударе по ее теплоэлектростанциям с начала войны. Ее ТЭС - Змиевская и Трипольская - полностью прекратили генерировать электроэнергию.

Уже сегодня, 10 ноября, министр энергетики Украины Светлана Гринчук рассказала, что энергетики приступили к восстановлению Змиевской и Трипольской ТЭС, но детали она раскрывать не может.

Также заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник рассказал, что Украина инициировала заседание Совета МАГАТЭ после такого российского удара.

Причиной стало то, что оккупанты во время атак бьют по подстанциям, которые питают Хмельницкую АЭС и Ровенскую АЭС.