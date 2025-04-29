Украину снова атакуют российские "Шахеды": где опасность ударов

Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Первые группы ударных БпЛА зашли в Украину из акватории Черного моря около 23:00. Они двигались в направлении Одесской области, в частности города Вилково.

В 23:26 мониторинговые каналы сообщали о взрывах в районе этого города.

Впоследствии беспилотники появились на севере и востоке страны.

По состоянию на 00:06 группа вражеских дронов двигалась из Черниговской области курсом на юг, также было замечено движение БпЛА в направлении Харькова.

Также военные сообщили об угрозе применения БпЛА в Киевской области, в 00:12 в области была объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы сообщили о движении около 10 "Шахедов" в направлении Чернобыльской зоны отчуждения и Страхолесья и далее на Житомирскую область.

По состоянию на 00:37 российские дроны двигались:

на границе Харьковской и Сумской областей;

на востоке Сумской области;

на западе Черниговщины, курс южный;

на юге Одесской области, курс произвольный.

В 00:46 была объявлена воздушная тревога в Киеве. Военные сообщают о "Шахедах" на севере Киевской области, держат курс на Киев.

В 00:58 военные сообщили об ударном БпЛА на Сумы с юга.

По состоянию на 01:18 вражеские дроны двигались:

на востоке Сумщины курс юго-западный/северный.

на границе Харьковщины и Сумщины.

на востоке и западе Харьковщины курс юго-западный.

на севере Киевщины курсом на Киев.

По состоянию на 01:32 карта воздушных тревог Украины выглядела так: