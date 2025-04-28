Черкасская область пережила одну из самых масштабных атак: в ОВА раскрыли детали обстрелов

Черкасская область, сегодня, 28 апреля, пережила одну из самых масштабных атак. В общем противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 15 дронов, но были и попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игоря Табуреца.

"Сейчас без газоснабжения часть потребителей областного центра (Черкасс, - ред.) и близлежащих сел . Все необходимые службы работают, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия", - добавил он.

По словам Табуреца, под прицелом была критическая инфраструктура.

Обстрел Черкасс и области

Около 08:30 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о движении беспилотных летательных аппаратов в направлении Золотоноши и Смелы. Уже после 11 утра стало известно о дроне над Черкассами. Тогда же место СМИ заявили, что город атаковали по меньшей мере десяток дронов.

По состоянию на 13:15 о пострадавших в результате атаки не сообщалось.

Позже городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что террористы повредили объект инфраструктуры в городе и призвал горожан срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах. Более подробную информацию о ситуации он пообещал раскрыть в течение дня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.