Россия запустила более 160 "Шахедов" по Украине: какие результаты показала ПВО

Российская армия в течение последней запустила по территории Украины 166 ударных дронов по типу "Шахед". Силы ПВО работали в центральных и восточных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В ночь на 28 апреля 2025 года, с 23:30 27 апреля, противник атаковал Украину 166-ю ударными дронами и беспилотниками-имитаторами других типов из районов:

Курск;

Миллерово;

Орел.

Основным направлением врага была Сумская и Черкасская области. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 17:00 подтверждено сбитие 40 ударных дронов типа "Шахед" на востоке, севере и в центре Украины. Также 74 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны, без негативных последствий.

Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковская, Донецкая, Сумская и Черкасская области.