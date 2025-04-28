Россия запустила более 160 "Шахедов" по Украине: какие результаты показала ПВО
Российская армия в течение последней запустила по территории Украины 166 ударных дронов по типу "Шахед". Силы ПВО работали в центральных и восточных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
В ночь на 28 апреля 2025 года, с 23:30 27 апреля, противник атаковал Украину 166-ю ударными дронами и беспилотниками-имитаторами других типов из районов:
- Курск;
- Миллерово;
- Орел.
Основным направлением врага была Сумская и Черкасская области. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 17:00 подтверждено сбитие 40 ударных дронов типа "Шахед" на востоке, севере и в центре Украины. Также 74 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны, без негативных последствий.
Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковская, Донецкая, Сумская и Черкасская области.
Воздушные атаки России
Напомним, российская армия в ночь на 28 апреля традиционно запускала по территории ударные дроны. Однако под утро россияне усилили атаку и дроны были замечены в ряде центральных областей.
Уже после 11 утра стало известно о дроне над Черкассами, сам город подвергся массированной атаке.
Впоследствии городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал, что террористы повредили объект инфраструктуры в городе. Он призвал срочно отключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах.
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