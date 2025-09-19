Украину пригласили на переговоры о "стене дронов" на восточной границе ЕС

Встречу анонсировал европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. Он сообщил агентству, что некоторые страны ЕС еще на прошлой неделе обсуждали идею оборонительной линии против дронов, а исполнительный орган ЕС теперь стремится быстро воплотить эту концепцию в реальность.

Аналитики и официальные лица заявили, что это вторжение выявило пробелы в способности Европы и НАТО защищаться от беспилотников, хотя воздушные силы Польши и союзников по НАТО сбили несколько из них.

"Мы действительно хотим продвигаться вперед с очень интенсивными и эффективными приготовлениями, чтобы начать заполнять этот пробел, который является для нас очень опасным... как можно скорее", - сказал Кубилюс в телефонном интервью.

Он сообщил, что проведет видеоконференцию с министрами обороны стран Восточной Европы и представителем Украины, которая может поделиться уроками из войны, развязанной Россией после ее вторжения в 2022 году.

"Я вернулся из Киева два дня назад, и мы говорили как с правительством, так и с представителями промышленности. Они заинтересованы поделиться своим опытом и ноу-хау", - отметил Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, который в прошлом году был назначен первым в истории ЕС комиссаром по вопросам обороны.

Еврокомиссар также отметил, что обсуждения все еще находятся на начальной стадии, но он видит этот проект как сочетание сенсоров, различных видов вооружения и систем радиоэлектронной борьбы, которые будут обнаруживать и нейтрализовать приближающиеся дроны.

По его словам, пока рано оценивать стоимость такой системы или сроки ее создания, хотя некоторые публичные оценки аналитиков предполагают, что это можно реализовать в течение года.