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Падают деревья и тонут авто: Киев и область накрыл ливень с градом (видео)

16:35 12.06.2026 Пт
2 мин
Сильные ливни мгновенно превратили улицы в реки
aimg Иван Носальский
Падают деревья и тонут авто: Киев и область накрыл ливень с градом (видео) Фото: Киев накрыл дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Киев и Киевскую область накрыла мощная непогода. Из-за сильного ливня в столице подтоплены дороги, а автомобили местами наполовину ушли под воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и "Укргидрометцентр".

Последствия сильного ливня в столице и области

Мощный шторм с градом, громом и молниями разразился в Киеве во второй половине дня 12 июня.

Из-за огромного количества осадков, которые выпали за короткий промежуток времени, столичные улицы буквально превратились в реки.

В центральных районах зафиксированы случаи, когда легковые автомобили начало затапливать водой.

Сложная ситуация наблюдается и в Киевской области. В частности, в Белоцерковском районе сильные порывы ветра повалили деревья на проезжую часть.

Спасатели объявили І уровень опасности (желтый). Град и шквальный ветром со скоростью 15-20 м/с удержатся в регионе до конца суток 12 июня.

В "Укргидрометцентре" предупредили, что такие погодные условия могут привести к сбоям в работе коммунальных, строительных, энергетических предприятий и общественного транспорта.

Подтопления

В связи с сильными дождями синоптики также прогнозируют изменение уровня воды в водоемах.

В период с 12 по 14 июня на реках бассейнов Припяти и Среднего Днепра ожидается подъем уровня воды на 0,1 - 0,4 метра.

Изменения затронут Житомирскую, Винницкую и западную часть Киевской областей. По данным специалистов, угрозы негативных последствий или масштабных подтоплений на данный момент нет.

Непогода в Украине

Стоит заметить, что в Украине непогоду фиксируют уже второй день подряд.

В частности, вчера, 11 июня, в Черкасской области из-за сильного дождя смыло рассаду арбузов.

Также в ряде регионов попадали деревья и начались проблемы со светом.

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