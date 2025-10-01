ua en ru
Заморозки будут привычным явлением: прогноз Укргидрометцентра на октябрь

Украина, Среда 01 октября 2025 08:10
Заморозки будут привычным явлением: прогноз Укргидрометцентра на октябрь Фото: в октябре заморозки будут привычными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В октябре 2025 года средняя температура воздуха в Украине будет колебаться от +7 до +13 градусов. Это примерно на 1 градус выше климатической нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Осенние изменения

Синоптики отмечают, что заморозки в первой половине октября для Украины является привычным явлением.

Переход средней суточной температуры ниже +8 градусов произойдет в третьей декаде октября. В большинстве северных областей похолодание начнется уже во второй декаде, а на юге и Закарпатье - в начале ноября.

Температурные рекорды

Абсолютный минимум температуры в октябре колеблется от -5 до -16 градусов. В северных, центральных, восточных регионах и в Карпатах местами возможны -17...-23 градуса, а в Крыму обычно -0...-3.

Максимальные же показатели составляют +26...+34 градуса. В Запорожской области и Крыму они достигают +35, а на высокогорье Карпат - до +20...+21 градуса.

Осадки в октябре

По прогнозу, месячное количество осадков составит 31 - 77 мм. В Карпатах и горах Крыма ожидается от 51 до 101 мм, что составляет около 80 - 120% нормы.

По многолетним наблюдениям, средний показатель осадков для октября составляет 29 - 54 мм. В горах он значительно выше: в Карпатах 64 - 84 мм, на Закарпатье 86 - 106 мм, а на высокогорье Карпат может достигать 129 мм.

Осень в Киеве осень в Киеве

По данным Центральной геофизической обсерватории, 24 сентября в Киеве зафиксировали начало метеорологической осени. Она наступила на неделю позже климатической нормы.

Лето в Украине не было жарким. Среднемесячная температура воздуха в Киеве за календарное лето 2025 года составила 20,6 градуса тепла. Это на 0,2 градуса выше климатической нормы.

Погода в Украине Гидрометцентр
