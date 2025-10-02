ua en ru
В Карпатах - настоящая зима: на Поп Иване мороз и все засыпало снегом

Четверг 02 октября 2025 11:48
UA EN RU
В Карпатах - настоящая зима: на Поп Иване мороз и все засыпало снегом Фото: В Карпатах снизилась температура воздуха (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Карпатах резко ухудшились погодные условия. По состоянию на утро четверга, 2 октября, на горе Поп Иван было облачно, температура воздуха опустилась до -7°С, а скорость ветра достигала 6 м/с. Видимость на вершине ограничена, территория покрыта снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Горных спасателей Прикарпатья и Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии.

По данным метеорологов в области объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков. Ночью и утром 2-3 октября температура в воздухе будет снижаться до 0-5°С мороза.

В высокогорье Карпат 2 октября ночью ожидается 0-5° мороза, днем температура воздуха поднимется с -2°С до +3°С.

В Ивано-Франковске: ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла. По области: ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

Предупреждение спасателей

Из-за снега, ветра и ограниченной видимости поход в горы может быть опасным. Туристам советуют отказаться от сложных маршрутов, брать теплую одежду, запас еды, заряженный телефон и предупреждать близких о своем маршруте. Также рекомендуют установить мобильное приложение "Спасение в горах".

Напомним, на горе Поп Иван Черногорский 1 октября установились зимние условия: снег, сильный ветер и минусовая температура. На вершине выпало 10-15 см снега, а переметы местами достигают полметра.

Также РБК-Украина рассказывало, что в октябре 2025 года средняя температура в Украине будет на 1°С выше нормы - от +7 до +13. Заморозки ожидаются уже в первой половине месяца, а устойчивое похолодание придет в конце октября. Осадков прогнозируют в пределах нормы, в Карпатах и Крыму - больше.

