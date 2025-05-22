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В Украину идут грозы и град: где испортится погода в ближайшие дни

Четверг 22 мая 2025 16:45
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В Украину идут грозы и град: где испортится погода в ближайшие дни Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз на 22 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в пятницу, 23 мая, ожидается солнечная теплая погода. Однако в ряд областей атмосферный фронт принесет грозовые дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, завтра столбик термометра будет показывать от +20 до +25 градусов. Однако в западных областях атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди и снизит температуру воздуха ориентировочно до +12 градусов.

Диденко предупредила, что при грозах возможен град и шквалистое усиление ветра. Она уточнила, что вечером пятницы эти грозы "дойдут" до Житомирщины и Киевщины.
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Погода в Киеве

В Киеве завтра ожидается теплая погода с температурой воздуха до +24 градусов. Ветер будет порывистым, юго-восточного направления.

"В течение дня будет сухо и солнечно, только вечером в пятницу набегут облака и в столице пройдет дождь с грозой", - пишет синоптик.

Она также уточнила, что на выходных, 24 и 25 мая, грозовые дожди ожидаются на западе, севере, в центральных областях Украины, кроме Полтавщины и Днепропетровщины, а также в Одесской области.

На остальной территории - без осадков.

"На День Киева, 25-го мая, вероятны грозовые дожди и свежий воздух. Тепло, которое очень просили, пришло", - уточнила она.

Напомним, мы писали о том, почему весенний месяц, май, выдался на удивление прохладным. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме этого мы писали о том, что Карпаты посреди мая записал снег.

Также Наталка Диденко рассказала, какой ожидается погода в столице на День Киева, 25 мая.

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Гидрометцентр Погода в Украине Наталка Диденко
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