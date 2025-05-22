В Україну йдуть грози та град: де зіпсується погода найближчими днями

В Україні у п'ятницю, 23 травня, очікується сонячна тепла погода. Однак у низку областей атмосферний фронт принесе грозові дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, завтра стовпчик термометра буде показувати від +20 до +25 градусів. Однак у західних областях атмосферний фронт, який принесе грозові дощі та знизить температуру повітря орієнтовно до +12 градусів.

Діденко попередила, що при грозах можливий град та шквалисте посилення вітру. Вона уточнила, що ввечері п'ятниці ці грози "дійдуть" до Житомирщини та Київщини.



Погода у Києві

У Києві завтра очікується тепла погода з температурою повітря до +24 градусів. Вітер буде рвучким, південно-східного напрямку.

"Впродовж дня буде сухо та сонячно, лише ввечері у п'ятницю набіжать хмари і в столиці пройде дощ з грозою", - пише синоптик.

Вона також уточнила, що на вихідних, 24 та 25 травня, грозові дощі очікуються на заході, півночі, у центральних областях України, окрім Полтавщини та Дніпропетровщини, а також на Одещині.

На решті території - без опадів.

"На День Києва, 25-го травня, ймовірні грозові дощі та свіжіше повітря. Тепло, яке дуже просили, прийшло", - уточнила вона.