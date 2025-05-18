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Карпаты засыпало снегом в мае: спасатели показали зимние пейзажи

Воскресенье 18 мая 2025 14:22
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Карпаты засыпало снегом в мае: спасатели показали зимние пейзажи Иллюстративное фото: Карпаты (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские Карпаты в эти выходные накрыли снегопады. Несмотря на то, что на улице 18 мая - горы заметает снегом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области в Facebook.

По данным ГСЧС, по состоянию на 09:00 18 мая на горе Поп Иван было облачно. Кроме этого снег формирует сугробы, а видимость ограничена до 70 метров. Температура воздуха до -2 градусов.

Также спасатели рассказали, что в эти выходные спасли туристку, которая сообщила, что во время спуска с Говерлы потеряла ориентировку и заблудилась.

Фото: Карпаты засыпало снегом (facebook.com/dsns.if)

Спасатели в группе четырех человек быстро нашли ее и сопроводили ее до спортивной базы "Заросляк".

"Всегда проверяйте погодные условия, не ходите в одиночку, выбирайте маршруты в соответствии с вашим уровнем подготовки, а также имейте при себе необходимое снаряжение и средства связи", - отмечают спасатели.

Стоит напомнить, что ранее мы писали о том, что из-за весенних морозов часть будущего урожая фруктов была уничтожена. Вероятно, это может повлечь дефицит и рост цен на некоторые фрукты. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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