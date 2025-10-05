ua en ru
Вс, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украину идут дожди: какой будет погода 6 октября

Воскресенье 05 октября 2025 12:44
UA EN RU
Украину идут дожди: какой будет погода 6 октября Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 6 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В понедельник, 6 октября, погода в Украине ожидается преимущественно облачной и влажной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По словам синоптика, дожди наиболее вероятны в западных областях, а на остальной территории Украины плотная облачность.

Температура воздуха особо не изменится, в течение дня предполагается до +15 градусов, на юге и востоке до +20 градусов, прохладнее в западных областях, местами до +9 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве понедельник будет облачным, без существенных осадков, возможны туманы.
В течение дня 6-го октября в столице до +14 градусов.

Напомним, что 5 октября, в Украине будет по-осеннему прохладной и влажной. На юге и востоке пройдут дожди, на западе - сухо, но ощутимо свежо. С прогнозом погоды на сегодня можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Заметим, что спасатели еще 3 октября предупредили о резком осложнении погодных условий в горах и призвали туристов отказаться от выходов в высокогорье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
Новости
На Львовщине вдвое возросло количество погибших: ГСЧС показала последствия удара РФ
На Львовщине вдвое возросло количество погибших: ГСЧС показала последствия удара РФ
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии