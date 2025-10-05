В Україну йдуть дощі: якою буде погода 6 жовтня

У понеділок, 6 жовтня, погода в Україні очікується переважно хмарною та вологою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За словами синоптика, дощі найбільш ймовірні в західних областях, а на решті території України щільна хмарність.

Температура повітря особливо не зміниться, протягом дня передбачається до +15 градусів, на півдні та сході до +20 градусів, прохолодніше в західних областях, місцями до +9 градусів.

Погода у Києві

У Києві понеділок буде хмарним, без істотних опадів, можливі тумани.

Протягом дня 6–го жовтня у столицідо +14 градусів.