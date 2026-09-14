Осень готовит приятный сюрприз? Синоптик сказал, когда в Украину может прийти "бабье лето"

Погода в Украине в начале осени оказалась довольно контрастной - атмосферные фронты продолжают "гулять" по разным областям, неся дожди и прохладу. Однако специалисты не исключают ощутимого потепления уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриганя в Facebook.

Почему сентябрь такой влажный и контрастный

Эксперт рассказал, что влажную и "почти осеннюю" погоду в сентябре "организовал" украинцам циклон.

Он сформировался над Адриатическим морем и, двигаясь через Балканы, переместился к нашему государству.

Постригань уточнил, что уже 12 сентября система его атмосферных фронтов буквально разделила Украину на:

прохладную дождевую осень с максимальной температурой всего лишь +12°С во Львове;

летнюю жару (до +31,6°С) в Запорожье.

Тем временем Черкасская область, по словам синоптика, "оказалась на грани температурных контрастов".

Как двигается циклон и влияет на погоду сейчас

Постригань сообщил, что в понедельник, 14 сентября, этот же циклон еще удерживает неустойчивую погоду с периодическими дождями.

"Среднесуточная температура остается в пределах сентябрьских значений. Но это еще не значит, что мы погружаемся в пронизывающий осенний холод", - констатировал специалист.

Он рассказал, что во вторник, 15 сентября, циклонический вихрь, покидая Черкасский регион, откроет путь порции северного воздуха.

"Облачность постепенно снизится, солнечных прояснений станет больше", - отметил синоптик.

Когда в Украину может прийти "бабье лето"

По предварительным синоптическим расчетам, уже вскоре "в атмосфере будет доминировать антициклон с юго-запада".

"Благодаря ему в Украину придет сухое, теплое и солнечное бабье лето", - уточнил Постригань.

Речь идет, по словам главы Черкасского областного центра по гидрометеорологии, о периоде:

со среды, 16 сентября;

до воскресенья, 20 сентября.

Прогностическая карта на 17 сентября 2026 года (инфографика: facebook.com/vitalijpostrigan)

"Температура ночью +9...+14°С, днем комфортные летние +21...+26°С. Не спешите прятать летние вещи далеко в шкаф - сентябрь еще подарит нам теплые солнечные дни", - подытожил синоптик.