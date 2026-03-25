По-весеннему тепло, но полоса холода пройдет частью страны: прогноз погоды на сегодня

07:00 25.03.2026 Ср
Теплая погода будет преобладать еще несколько дней
aimg Ірина Глухова
По-весеннему тепло, но полоса холода пройдет частью страны: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 25 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 25 марта, в Украине будет по-весеннему тепло и преимущественно без осадков, однако не во всех регионах. Через часть страны пройдет полоса более прохладного воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и данные Укргидрометцентра.

Читайте также: Весна опережает график: где в Украине уже "проснулись" озимые и в каком они состоянии

Погода в Украине

По словам Диденко, теплая погода продолжается и пока что будет продолжаться. Сегодня, 25 марта, максимальная температура воздуха в течение дня ожидается +12...+16 градусов.

"Но интересная полоска холода вытянется от Полтавщины-Харьковщины через Кропивницкий до Крыма (карта вторая), вдоль нее +7...+11 градусов", - уточнила синоптик.

Диденко добавила, что осадки в большинстве областей маловероятны, лишь на юго-востоке Украины пройдет небольшой дождь.

По информации Укргидрометцентра, сегодня в стране синоптическая ситуация будет меняться ощутимее, чем характер погоды.

Давление будет продолжать падать, хотя наша территория все еще будет оставаться вне поля зрения атмосферных фронтов, поэтому в большинстве областей сохранится погода без осадков.

Ветер ожидается северо-восточный, в западных и северных областях - юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +3 до -2 градусов, на юге от +2...+7. Днем воздух прогреется до +11...+16 градусов.

Погода в Киеве

В столице прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура ночью составит +1...+3 градуса, днем +12...+14.

Что дальше с погодой

По прогнозу Диденко, теплая погода сохранится еще несколько дней, однако в конце марта ожидается похолодание.

"С 31 марта - 1 апреля в Украину придет снижение температуры. Это вполне логично накануне Вербного воскресенья", - отметила синоптик.

Напомним, на прошлой неделе в Украину ненадолго вернулась зима. В части областей выпал мокрый снег.

А на горе Поп Иван вообще ударил мороз -8. Вершины гор щедро засыпало снегом.

Также РБК-Украина обнародовало подробный прогноз с картами до конца этой недели.

А еще читайте, что на самом деле нельзя обрезать в саду весной.

