В Украину идет похолодание: что будет с погодой до лета и отступят ли грозы

17:52 22.05.2026 Пт
6 мин
На смену комфортному теплу надвигается ощутимая прохлада, поэтому одеваться лучше "по прогнозу"
aimg Ирина Костенко
В Украину идет похолодание: что будет с погодой до лета и отступят ли грозы Погодные "качели" в Украине не отменяются (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптическая ситуация в Украине в ближайшее время будет "качаться" - от яркого солнца до грозовых дождей. Однако весеннее тепло может подвинуть более свежая воздушная масса.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Главное:

  • Грозы в субботу: кратковременные осадки вероятны в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях (местами - град и шквалы).
  • Ситуация в воскресенье: дождей станет меньше, грозы могут быть на востоке и юго-востоке Украины.
  • Майское тепло: 24-25 мая в ночные часы прогнозируют +10...+15°С, а днем +21...+26°С.
  • Новый атмосферный фронт: 27 мая дожди с грозами охватят большинство областей, а на севере дневная температура упадет до +15...+21°С.
  • Волна похолодания: согласно ориентировочному (предварительному) прогнозу, в конце мая - с 28 числа - может быть неустойчивая прохладная погода (днем - до +12...+13°С).
  • Майская "норма": температура воздуха в пределах текущего месяца "колеблется" от несколько более теплых значений до соответствующих сезону (хотя на следующей неделе может опуститься немного ниже нормы).
  • "Аномалии" и смерчи: никаких страшных погодных неожиданностей, а тем более смерчей в Киеве синоптики не прогнозируют (несмотря на слухи в сети).

От чего будет зависеть погода в ближайшее время

– Синоптическую ситуацию по территории Украины будет формировать атмосферный фронт, который будет обусловливать, в частности завтра днем, кратковременные дожди с грозами. В восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

В отдельных районах - также ожидаем град и шквалы до 15-20 метров в секунду.

Во всех других областях будет оставаться погода без осадков, поскольку на территорию Украины с запада будет распространяться поле повышенного атмосферного давления.

Воздушные потоки уже будут меняться. Ветер будет двигаться к нам с севера.

Хотя в восточных областях он еще будет оставаться юго-восточный, в пределах 5-10 метров в секунду.

Что будет при этом с температурой воздуха

– Значения температуры ближайшей ночью будут в пределах 12-17 градусов (по Цельсию, - Ред.). В западных областях - немного свежее. Там будет +8...+13°С.

Зато дневные максимумы в большинстве областей будут подниматься до +21...+26°С.

А в юго-восточной части Украины - будет теплее всего. Ожидаем, что воздух будет прогреваться до +25...+30°С.

Изменится ли синоптическая ситуация в воскресенье

– В дальнейшем поле повышенного атмосферного давления будет распространяться на всю территорию Украины.

Только 24 мая (в воскресенье, - Ред.) на востоке и юго-востоке страны днем будут оставаться кратковременные дожди. Кое-где - с грозами.

А вот на остальной территории будет погода без осадков. За счет вот этого антициклона с запада.

Значения температуры этих и следующих суток будут уже более свежие по всей территории Украины.

В частности в ночные часы мы ожидаем +10...+15°С. Днем +21...+26°С.

Это 24 и 25 мая.

В Украину идет похолодание: что будет с погодой до лета и отступят ли грозы24-25 мая в Украине будет тепло и почти без осадков (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от осадков в начале рабочей недели

– В понедельник (25 мая, - Ред.) антициклон будет оставаться с влиянием на территорию Украины.

Только в южных, восточных и Днепропетровской областях днем - местами небольшие кратковременные дожди у нас еще будут оставаться.

Их будут обусловливать остаточными процессами от вот этого атмосферного фронта. Именно он будет обусловливать эти осадки. Небольшие и кратковременные.

Может ли прийти позже стабильно сухая погода

– 26 и 27 мая (во вторник-среду, - Ред.) у нас будет оставаться такая, так сказать, определенная смена погоды.

26 мая еще будет оставаться погода без осадков. Только днем в северо-восточной части - местами небольшие кратковременные дожди все же будут выпадать.

А вот 27 мая - кратковременные дожди с грозами будут преобладать в большинстве областей.

Поскольку к территории Украины будет поступать новый атмосферный фронт, уже с севера. За счет того, что центр циклона будет располагаться несколько северо-восточнее территории Украины.

Таким образом его атмосферные фронты будут поступать 27 числа в большинство областей и приносить вот эти кратковременные дожди.

В Украину идет похолодание: что будет с погодой до лета и отступят ли грозы27 мая кратковременные дожди с грозами вероятны в большинстве областей (инфографика: РБК-Украина)

Какая может быть при этом температура воздуха

– Значения температуры в ночные часы будут оставаться в тех же пределах, то есть +10...+15°С.

Зато дневные максимумы у нас немного так... ощутимо снизятся.

Так, 26 и 27 числа в большинстве областей будет в пределах +20...+26°С.

Однако в северной части Украины 27 мая будет уже в пределах +15...+21°С.

Там будет такое, определенное снижение температуры именно в дневные часы.

Что может быть с погодой в Украине позже

– В дальнейшем у нас будет оставаться неустойчивая прохладная погода.

С температурой ночью +5...+12°С. Днем +12...+13°С.

В большинстве областей будут оставаться кратковременные дожди с грозами. Преимущественно - днем.

Атмосферные фронты будут продолжать движение на территории Украины. И также будет "затягивать" к нам немного более свежую воздушную массу. Поэтому будут такие, снижения, так сказать, до свежих значений.

В Украину идет похолодание: что будет с погодой до лета и отступят ли грозыС 28 мая в Украине может ощутимо похолодать (инфографика: РБК-Украина)

Укладываются ли все эти процессы в майскую "норму"

– В целом, если рассматривать синоптическую ситуацию сейчас, как все происходит... То на примере 21 мая (когда средняя суточная температура была в пределах 15-20 градусов) - это было близко к норме.

Однако в северо-восточной части Украины, в Днепропетровской и Кировоградской областях было 21-24 градуса, что на 4-7 градусов выше нормы.

Та же температура, которая у нас в дальнейшем будет наблюдаться, будет в целом сначала в пределах нормы, а затем - немного ниже нормы.

Вероятны ли сейчас погодные "аномалии", смерч в Киеве

– Насколько я знаю, то смерч в Киеве - это такое явление... очень-очень редкое. Здесь просто нужно учитывать то, какая физика образования именно смерча.

Он образуется в таких, пустынных местах, так сказать. И когда именно для смерча есть предпосылки, орографический эффект.

В основном мы можем говорить о том, что смерчи образуются больше в таких местностях, где есть чистая территория в основном, без застройки.

То есть о Киеве здесь трудно что-либо сказать.

Это может быть просто какой-то атмосферный вихрь. Но предпосылок пока как таковых нет для его образования. Такого пока что не наблюдается.

Напомним, ранее в УкрГМЦ сообщили, по каким растениям на огородах и в садах "ударила" погода в начале мая.

Кроме того, мы рассказывали, когда в Киев официально пришло метеорологическое лето. Тогда май не только "подвинул" весну, но и установил новые жаркие рекорды.

Читайте также, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния.

Рубио сделал заявление о переговорах по Украине и отверг слухи о давлении на Киев
