Что будет влиять на погоду в Украине 21 ноября

– Синоптическая ситуация в Украине уже будет понемногу меняться.

Постепенно будем настраиваться на характер совсем поздней осени. Даже с определенными нотками уже зимних проявлений.

Циклон, который у нас сегодня, будет постепенно терять свою активность. Будет отходить в восточном направлении за пределы Украины.

И 21 ноября (в субботу, - Ред.) к нам уже будет перемещаться холодный атмосферный фронт с северо-запада.

За ним - будет распространяться холодный воздух.

Давление будет испытывать колебания. Влажность будет оставаться высокой.

Температура постепенно будет снижаться.

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Чего ждать в субботу от осадков и температуры воздуха

– Что касается завтрашнего дня (субботы, 21 ноября, - Ред.), то там в большинстве областей - небольшие и умеренные дожди.

В западных областях - кое-где может пролетать мокрый снег. Из-за вот этого атмосферного фронта с северо-запада, который начнет втягивать за собой холод.

В целом температурный режим в течение суток будет +2...+8°C.

То есть день от ночи отличаться практически не будет.

В центральных областях и в южной части в дневные часы - немного теплее, +9...+14°C.

Особенности погоды в Украине 21 ноября (инфографика: РБК-Украина)

Изменится ли синоптическая ситуация 22 и 23 ноября

– В течение 22 и 23 ноября (воскресенья и понедельника, - Ред.) погоду в Украине будет усложнять южный циклон.

В чем это будет выражаться... В воскресенье ожидается осложнение погодных условий: умеренные, местами значительные дожди (в западных и северных областях).

В понедельник - также и в центральных областях.

С переходом в мокрый снег.

Местами уже могут быть такие зимние проявления, как налипание мокрого снега, гололед, на дорогах - гололедица.

То есть вероятнее всего, как раз в эти дни для жителей запада, севера и частично центра (в понедельник), уже будет такой, настоящий первый снег.

Кое-где - даже с образованием снежного покрова.

Хотя он еще будет мокрый, потому что температуры не перейдут сразу на минусы.

Но он такой будет, не небольшой совсем. Так как будет связан с циклоном.

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Насколько сильно похолодает в эти дни и где именно

– В ночные часы (воскресенья-понедельника) - ночью - от +2°С (тепла) до -4°С (мороза). Немного минусов, все же, будет.

Но в дневные часы 0...+6°C.

Поэтому, если снежный покров и будет образовываться, то будет таять.

Между тем в южной части Украины в эти дни - воскресенье и понедельник - вообще будет оставаться плюсовая температура.

Ночью +3...+8°C, днем +7...+12°C.

То есть такой, достаточно комфортный режим погоды, как для ноября.

Особенности погоды в Украине 22-23 ноября (инфографика: РБК-Украина)

Известно ли сейчас, в каких областях снег "задержится"

– Дополнительная информация по снежному покрову будет в ближайшие дни...

С приближением этих дат... наши коллеги будут уточнять, какая именно там будет траектория, какие области.

Возможно, где-то будут дополнительные предупреждения. Поэтому нужно за этим следить.

Но уже можем отметить, что есть вероятность его образования - в понедельник (23 ноября, - Ред.) - кое-где в центральных и северо-восточных областях.

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Чего можно ожидать в ближайшие дни от ветра

– О ветре можно сказать отдельно. Ведь 21 ноября, во время прохождения атмосферного фронта с северо-запада, за которым начнет втягиваться холод (он не слишком активен будет на осадки)...

Но по ветру - он преимущественно будет сначала западный. В Карпатах, восточных областях, ночью в большинстве центральных и Запорожской области - могут быть порывы 15-20 метров в секунду.

22 ноября он в большинстве областей, скажем так, сменится юго-западным - во время прохождения циклона - 7-12 метров в секунду. То есть такой, интенсивный.

В западных областях местами могут быть порывы 15-20 м/с.

23 ноября - он такой же остается, только порывы уже сместятся на южную часть страны. Там их ждем.

Но, конечно, с приближением к моменту выхода циклона на территорию Украины будет уточняться информация.

Потому что очень многое зависит от его траектории (где он будет проходить). Как воздушные массы в нем будут взаимодействовать.

Если она (траектория, - Ред.) смещается буквально на несколько сот километров, уже в других областях по-другому могут проявляться погодные условия.

Особенно сейчас, в переходный сезон.

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Изменится ли синоптическая ситуация 24 ноября

– Если смотреть дальше, 24 ноября (во вторник, - Ред.), то там ночью - умеренные осадки, на востоке страны - местами значительные дожди с мокрым снегом.

А в западных областях - уже просто небольшой снег.

То есть там - более низкие значения температуры могут быть. Но он (снег, - Ред.) уже будет небольшой.

В дневные часы в Украине, кроме юга и востока, также может быть небольшой снежок.

То есть он распространится уже не только на западные, но, в принципе, на большинство регионов. Кроме юга и востока.

По температуре на 24 число, ночью - от -4°С (мороза) до +2°С (тепла).

В Карпатах в течение суток -3...-8°С (мороз).

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Дойдет ли похолодание до южных областей

– Похолодание, скажем так, будет "хронологическим".

В том плане, что если этот холод завтра будет заходить за атмосферным фронтом, то первыми его встретят западные и северные области.

То есть там будет понижение температуры.

И, в принципе, практически в течение следующих пяти суток, температура там как снизится (что ночью - небольшой минус, а днем - около нуля или небольшой плюс), то так она там и будет удерживаться.

По южным регионам - немного лучше ситуация, более положительная.

Там плюсовая температура все же будет еще господствовать, скажем так, до 23 ноября (понедельника, - Ред.) - и в дневные, и в ночные часы.

И вот только 24 ноября туда также дойдет снижение температуры.

Но все равно там, преимущественно, еще будет плюс. Хотя и не столь интенсивный, +1...+7°C.

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Что может быть с погодой в Украине позже

25 ноября (в среду, - Ред.) - там еще на западе и северо-востоке останется снег у нас, осадки.

Будем в таком, поле пониженного атмосферного давления. Поэтому немного осадки могут быть на западе, северо-востоке.

Но на остальной территории - уже без существенных осадков. Хотя такая, преимущественно облачная погода.

И температура ночью уже -1...-6°С (мороза).

Днем от -3°С (мороза) до +2°С (тепла). На юге страны - до +6°С.

Позже - в период 26-27 ноября - погода вероятно будет без существенных осадков. Такая как бы, "передышка".

Но температура, в принципе, уже будет стабильно оставаться ночью с небольшим минусом.

А в дневные часы - около 0°С. От -2°С (мороза) до +4°С (тепла).