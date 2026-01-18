Украину держит морозный антициклон: прогноз на ближайшие дни

Новая неделя в Украине начнется с сильных морозов и сухой погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее словам, на погоду будет влиять Азиатский антициклон, который удерживает высокое атмосферное давление и не дает осадкам пробиться на территорию страны.

Какой будет погода в ближайшие дни

В ночь на начало недели температура в Украине опустится до -22 градусов.

Днем ожидается от -9 до -14 градусов.

В южных областях будет на несколько градусов теплее, однако мороз сохранится даже в Крыму.

Осадков не будет, но на дорогах - гололедица

Синоптик отмечает, что морозную погоду будет компенсировать отсутствие осадков и периодические солнечные прояснения.

В то же время водителей и пешеходов предупреждают о гололеде на дорогах.

Погода в Киеве

В Киеве 19 января ожидается сухая и морозная погода:

ночью - около -15 градусов;

днем - до -10 градусов.

Долгосрочный прогноз пока нестабилен

Наталка Диденко отмечает, что долгосрочные прогнозы на конец месяца постоянно меняются, поэтому сейчас стоит ориентироваться только на ближайшие дни.