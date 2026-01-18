Україну тримає морозний антициклон: прогноз на найближчі дні
Новий тиждень в Україні розпочнеться з сильних морозів і сухої погоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її словами, на погоду впливатиме Азійський антициклон, який утримує високий атмосферний тиск і не дає опадам пробитися на територію країни.
Якою буде погода найближчими днями
У ніч на початок тижня температура в Україні опуститься до -22 градусів.
Вдень очікується від -9 до -14 градусів.
У південних областях буде на кілька градусів тепліше, однак мороз збережеться навіть у Криму.
Опадів не буде, але на дорогах - ожеледиця
Синоптик зазначає, що морозну погоду компенсуватиме відсутність опадів та періодичні сонячні прояснення.
Водночас водіїв і пішоходів попереджають про ожеледицю на дорогах.
Погода у Києві
У Києві 19 січня очікується суха та морозна погода:
- вночі - близько -15 градусів;
- вдень - до -10 градусів.
Довгостроковий прогноз поки нестабільний
Наталка Діденко зазначає, що довгострокові прогнози на кінець місяця постійно змінюються, тому наразі варто орієнтуватися лише на найближчі дні.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими та окреслили можливі погодні умови в Україні у січні 2026 року.
Крім того, метеорологи розповіли, хто у світі займається складанням довгострокових прогнозів, на яких даних вони базуються, від чого залежать, а також якою загалом може бути зима цього року в Україні.