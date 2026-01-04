ua en ru
Украину разделят циклон и антициклон: прогноз погоды на 5 января

Украина, Воскресенье 04 января 2026 12:23
Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 5 января (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В понедельник, 5 января, в Украине сформируется неоднородная синоптическая ситуация: часть страны окажется под влиянием высокого атмосферного давления, тогда как другие регионы ощутят действие южного циклона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Какой будет погода в Украине

По ее словам, полоса высокого атмосферного давления протянется от Португалии и Испании через Центральную Европу в Украину. Это означает преимущественно сухую погоду. Без осадков завтра будет в большинстве западных и северных областей Украины.

Южный циклон будет влиять на другие регионы:

  • на юге Украины будет преобладать дождь;
  • в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях, в Черновицкой области и предгорьях Карпат ожидается снег и мокрый снег.

Температура воздуха:

  • в большинстве областей: -1...-6°C;
  • в центральных регионах: от -4°C до +1°C;
  • на юге: +3...+7°C;
  • на юге Крыма: до +10°C.

Погода в Киеве

В столице 5 января осадков не ожидается, однако на дорогах возможна гололедица.

  • ночью: до -8°C;
  • днем: около -4°C.

По словам Диденко, снег с циклоном доберется до Киева уже 6 января.

Что дальше с погодой

Следующая неделя будет синоптически неоднородной, а в конце недели, по предварительным прогнозам, возможно кратковременное, но ощутимое похолодание.

Ранее РБК-Украина писало о том, когда фактически стартовала метеорологическая зима в столице.

Также Укргидрометцентр обнародовал климатический обзор второго зимнего месяца и рассказал, какой погоды стоит ожидать в январе 2026 года.

