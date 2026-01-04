Украину разделят циклон и антициклон: прогноз погоды на 5 января
В понедельник, 5 января, в Украине сформируется неоднородная синоптическая ситуация: часть страны окажется под влиянием высокого атмосферного давления, тогда как другие регионы ощутят действие южного циклона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Какой будет погода в Украине
По ее словам, полоса высокого атмосферного давления протянется от Португалии и Испании через Центральную Европу в Украину. Это означает преимущественно сухую погоду. Без осадков завтра будет в большинстве западных и северных областей Украины.
Южный циклон будет влиять на другие регионы:
- на юге Украины будет преобладать дождь;
- в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях, в Черновицкой области и предгорьях Карпат ожидается снег и мокрый снег.
Температура воздуха:
- в большинстве областей: -1...-6°C;
- в центральных регионах: от -4°C до +1°C;
- на юге: +3...+7°C;
- на юге Крыма: до +10°C.
Погода в Киеве
В столице 5 января осадков не ожидается, однако на дорогах возможна гололедица.
- ночью: до -8°C;
- днем: около -4°C.
По словам Диденко, снег с циклоном доберется до Киева уже 6 января.
Что дальше с погодой
Следующая неделя будет синоптически неоднородной, а в конце недели, по предварительным прогнозам, возможно кратковременное, но ощутимое похолодание.
